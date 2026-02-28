"Не зміг уникнути розвідки США": Трамп підтвердив ліквідацію Хаменеї

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив ліквідацію іранського лідера — аятоли Алі Хаменеї, що сталося під час військової операції проти Ірану. Однак бомбардування Ірану продовжуватимуться.

Окрім Хаменеї, також було ліквідовано інших лідерів іранського режиму, що відбулося "у тісній співпраці" з Ізраїлем. Про це Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у соцмережах.

"Хаменеї, один з найзлісніших людей в історії, мертвий. Це справедливість не тільки для народу Ірану, але й для всіх великих американців та людей з багатьох країн світу, яких Хаменеї та його банда кровожерливих бандитів вбили або покалічили", — заявив Трамп.

За словами політика, ліквідація іранської владної верхівки відбулася завдяки роботі розвідки та високотехнологічним технологіям, зокрема систем стеження, проти яких Хаменеї та поплічники "нічого не могли вдіяти".

"Він не зміг уникнути нашої розвідки та високотехнологічних систем стеження, і, працюючи в тісній співпраці з Ізраїлем, він та інші лідери, які були вбиті разом з ним, не могли нічого вдіяти", — пояснив Трамп.

За словами лідера Білого дому, зараз іранці отримали шанс повернути свою країну. Цей процес повинен розпочатися вже невдовзі.

"Сподіваємося, що ІРГК і поліція мирно об'єднаються з іранськими патріотами і будуть працювати разом, щоб повернути країні велич, на яку вона заслуговує", — наголосив Трамп.

Водночас бомбардування Ірану продовжаться й надалі: упродовж тижня або більше вони триватимуть безперервно, зазначив політик.

"Однак інтенсивні і точкові бомбардування триватимуть безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на Близькому Сході, і, дійсно, у всьому світі", — заявив Трамп.

Раніше про ймовірну смерть Хаменеї та членів його сім'ї писало видання CGTN, однак ця інформація не була підтверджена.

Також Дональд Трамп в інтерв'ю для Axios розкрив свої подальші наміри щодо Ірану.