Алі Хаменеї загинув під час ракетних ударів: ліквідовано членів сім'ї аятоли, — ЗМІ

Лідер Ірану Алі Хаменеї нібито був ліквідований унаслідок ракетних ударів. Також загинули і члени його сім'ї.

Тіло аятоли, як стверджується, дістали з-під завалів палацу в Тегерані. Про це повідомляє телемережа CGTN.

В Ірані, як зазначається, було скасовано запланований на вечір виступ верховного лідера.

Також під час ракетних атак на Іран загинули зять і невістка Алі Хаменеї, повідомив представник мерії Тегерана Мейсам Мозаффар, інформує агентство Jamaran.

На комплекс, де перебував аятола Хаменеї, ВПС Ізраїлю скинули 30 бомб і лідер Ірану "майже напевно" загинув, раніше повідомив журналіст ізраїльського "12-го каналу" Аміт Сегал.

Крім самого Хаменеї, за його даними, загинули деякі члени його сім'ї.

Агентство Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляє, що тіло мертвого Хаменеї було знайдено.

Резиденція Хаменеї після удару Фото: Фото из открытых источников

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у своєму відеозверненні заявив, що верховного лідера Ірану, найімовірніше, вбито. Резиденція аятоли була зруйнована, а "ознаки вказують на те, що він загинув".

"Сьогодні вранці ми знищили комплекс тирана Хаменеї", — заявив Нетаньяху.

Політик зазначив, що було ліквідовано високопоставлених чиновників режиму, пообіцявши найближчими кількома днями вразити ще тисячі об'єктів.

При цьому в Ірані стверджують, що сам Хаменеї живий і перебуває у штабі з управління військами. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в коментарі NBC News заявив, що Хаменеї живий, однак підтвердивши смерть двох командирів

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац зазначив, що Єрусалим завдав превентивного удару по Тегерану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль". У відповідь пуски балістичних ракет і ударних БПЛА було здійснено по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові.