Операція "Левовий рик": триває війна США та Ізраїлю проти Ірану — текстовий онлайн

Зранку 28 лютого армія США та ЦАХАЛ розпочали військову операцію проти Ірану з метою знищити військово-політичне керівництво країни та ядерну програму. У відповідь Тегеран запустив балістичні ракети по Катару, ОАЕ, Бахрейну та низці інших країн Близького Сходу.

Фокус веде онлайн-репортаж щодо подій на Близькому Сході на тлі військової операції Вашингтона та Єрусалима.

15:20. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує публікувати кадри з початку операції в Ірані. На оприлюднених кадрах можна побачити ураження іранських пускових установках та персоналу обслуговування. В пресслужбі ЦАХАЛ додають, що атаки завдавалися в момент підготовки до запуску ракет.

15:10. Cирійське агентство SANA повідомляє, що четверо людей загинуло та багато було поранено після влучання іранської ракети в промисловій зоні міста Сувейда. ЗМІ вказує, що ракета ймовірно летіла в бік Ізраїлю, бо місто Сувейда розташована поруч з кордоном Ізраїлю.

15:00. В ОАЕ повідомляють про початок перехоплення нової хвилі іранських ракет, які летять в бік країни. Al Jazeera повідомляє, що в Дубаї чутно вибухи після збиття повітряних цілей.

14:50. ЗМІ публікують кадри враження ударним дроном "Shahed-136" по радару ВМС США у Бахрейні. Наразі відомо, що Іран запустив ракети та ударні БПЛА в напрямку Ізраїлю та сусідніх країн з Тегераном.

Раніше в мережу потрапили кадри пожежі на базі ВМС США в бахрейнському районіДжуфейр. Там розташована Naval Support Activity Bahrain – головна база американського флоту в Перській затоці, а також тут базуються Командування військово-морських сил США на Близькому Сході (NAVCENT) та 5-й флот ВМС США.

14:45. Канада та Австралія підтримали операцію США проти Ірану. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава підтримує дії Вашингтона, які спрямовані на "недопущення отримання Іраном ядерної зброї та на запобігання подальшим загрозам міжнародному миру й безпеці з боку його режиму".

Водночас глава удряду Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що Канберра підтримує дії Сполучених Штатів, спрямовані на недопущення отримання Іраном ядерної зброї та на запобігання тому, щоб Іран і надалі загрожував міжнародному миру й безпеці.

"Іран протягом десятиліть був дестабілізуючою силою, адже два терористичні напади 2024 року в Австралії, були організовані підрозділом іранських збройних сил. В одному випадку чоловіки підпалили єврейський кошерний ресторан, в іншому — палії закидали синагогу запалювальними сумішами, поранивши одного з парафіян. Після цього Австралія визнала Іран країною-спонсором тероризму, запровадила санкції та вислала посла з країни", — пише очільник уряду Австралії.

14:35. Найбільший оператор Туреччини Turkish Airlines заявляє, що припиняє польоти на Бльзькому Сході. Всі польоти до Лівану, Сирії, Іраку, Ірану та Йорданії призупинені до 2 березня, рейси до Катару, ОАЕ, Кувейту й Оману призупинені теж.

14:25. В ЄС відреагували на операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що про "серйозне занепокоєння" останніми подіями навколо Ірану та Ізраїлю та закликав сторони "уникати подальшої ескалації".

"Події в Ірані викликають велике занепокоєння. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими партнерами в регіоні", — йдеться у спільній заяві президента Євроради та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

14:20. Міноборони Катару повідомляє, що силам оборони країни вдалося відбити три хвилі ракетної атаки Ірану. Наразі, як повідомляють місцеві ЗМІ, одна з ракет Ірану після збиття могла впасти на натовп. Інформація про загиблих і постраждалих поки не надходила.

14:10. Видання The New York Times оприлюднило супутниковий знімок наслідків удару по резиденції глави Ірани аятоли Алі Хаменеї. На світлині видно, що палац очільника країни було серйозно пошкоджено невідомими засобами ураженнями, ймовірно ракетами.

Фото: NYT

13:55. Іран заявляє про удар по школі під час атак США та Ізраїлю. ЗМІ повідомляють, що в провінції Хормозган під час авіаударів США та Ізраїлю було уражено початкову школу для дівчат. За попередніми даними, загинули щонайменше 36 учениць. Рятувальники продовжують розбирати завали – під ними можуть залишатися діти та вчителі.

13:40. Іранська влада погрожує ударами у відповідь не тільки по Ізраїлю, але й по базах США, розташованих на Близькому Сході. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на високопоставленого чиновника.

Посадовець Ірану назвав американські та ізраїльські військові бази на території інших країн, зокрема у Катарі, ОАЕ та Бахрейні, "законими військовими цілями". З його слів, США та Ізраїль "розпочали війну, яка матиме довгострокові наслідки".

Станом на 13:40 відомо, що влада Сирії закриває повітряний простір над своєю країною на 12 годин. У повідомленні Головного управління цивільної авіації Сирії вказано, що такі заходи запроваджені до подальших розпоряджень.

Після атаки на Саудівську Аравію та ОАЕ уряди обох країн повідомили, що долучаються до військової операції США та Ізраїлю. У своїй заяві Ер-Ріяд вказує, що висловлює засудження дій Тегерану та висловив свою солідарність ОАЕ, Катару, ОАЕ, Йорданії та іншим країнам, які постраждали від атак Ірану.

"Королівство Саудівська Аравія рішуче засуджує й у найсильніших формулюваннях відкидає підступну іранську агресію та кричуще порушення суверенітету Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Бахрейн, Держави Катар, Держави Кувейт і Хашимітського Королівства Йорданія, підтверджуючи свою повну солідарність і підтримку братніх держав та заявляючи про готовність надати всі свої можливості для сприяння їм у вжитті будь-яких заходів, а також застерігаючи про тяжкі наслідки подальшого порушення суверенітету держав і принципів міжнародного права", — йдеться в заяві МЗС королівства.

12:10. У РФ відреагували на атаку по Ірану. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав розповідати про історію США та Ірану, проводячи недоречні історичні паралелі.

11:25. В Катарі, ОАЕ, Бахрейні та Саудівській Аравії пролунали вибухи після пуску Іраном ракет. За інформацією ЗМІ, пуски балістичних ракет та ударних БПЛА були здійснені по територіям країн, де дислокуються американські військові

10:40. Іран атакує Ізраїль балістикою та готується "дати рішучу відповідь". Як повідомляє державне телебачення в Тегерані, режим аятол готується помститися Ізраїлю. Пресслужба ЦАХАЛ зазначила, що в кількох регіонах Ізраїлю оголошено повітряну тривогу через фіксацію пусків швидкісних цілей. Місцевим надіслали повідомлення про загрозу балістичних ударів з проханням перейти в бомбосховища.

09:50. Президент Дональд Трамп підтвердив, що США почали масштабну атаку на Іран. Очільник Білого Дому назвав керівництво Ісламської Республіки "групою жахливих людей, дії котрих становлять небезпеку для Сполучених Штатів".

09:20. Ізраїль атакував об'єкти в Ірані. За повідомленням ЗМІ, серії вибухів пролунали в Тегерані та Ісфахані. Згодом міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац згодом підтвердив, що його країна завдала превентивного удару по Ірану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль".

Раніше Фокус розповідав про реакцію України на операцію "Левовий рик". Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Київ підтримує народ Ірану, але не політичний режим цієї країни.

Згодом стало відомо, що ЦАХАЛ намагався ліквідувати Алі Хаменеї та президента Пезешкіана. Журналіст Барак Равід вказує, що США зосереджені на знищенні ракетної програми та пускових установок Ірану, а Ізраїль — на фізичній ліквідації найвищого керівництва Ісламської Республіки.