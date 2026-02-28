Операция "Львиный рык": продолжается война США и Израиля против Ирана — текстовый онлайн

Утром 28 февраля армия США и ЦАХАЛ начали военную операцию против Ирана с целью уничтожить военно-политическое руководство страны и ядерную программу. В ответ Тегеран запустил баллистические ракеты по Катару, ОАЭ, Бахрейну и ряду других стран Ближнего Востока.

Фокус ведет онлайн-репортаж о событиях на Ближнем Востоке на фоне военной операции Вашингтона и Иерусалима.

13:55. Иран заявляет об ударе по школе во время атак США и Израиля. СМИ сообщают, что в провинции Хормозган во время авиаударов США и Израиля была поражена начальная школа для девочек. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 36 учениц. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними могут оставаться дети и учителя.

13:40. Иранские власти угрожают ответными ударами не только по Израилю, но и по базам США, расположенным на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Чиновник Ирана назвал американские и израильские военные базы на территории других стран, в частности в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, "законными военными целями". По его словам, США и Израиль "начали войну, которая будет иметь долгосрочные последствия".

По состоянию на 13:40 известно, что власти Сирии закрывают воздушное пространство над своей страной на 12 часов. В сообщении Главного управления гражданской авиации Сирии указано, что такие меры введены до дальнейших распоряжений.

После атаки на Саудовскую Аравию и ОАЭ правительства обеих стран сообщили, что присоединяются к военной операции США и Израиля. В своем заявлении Эр-Рияд указывает, что выражает осуждение действий Тегерана и выразил свою солидарность ОАЭ, Катару, ОАЭ, Иордании и другим странам, пострадавшим от атак Ирана.

"Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и в самых сильных формулировках отвергает коварную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Хашимитского Королевства Иордания, подтверждая свою полную солидарность и поддержку братских государств и заявляя о готовности предоставить все свои возможности для содействия им в принятии любых мер, а также предостерегая о тяжелых последствиях дальнейшего нарушения суверенитета государств и принципов международного права", — говорится в заявлении МИД королевства.

Ранее Фокус рассказывал о реакции Украины на операцию "Львиный рык". Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев поддерживает народ Ирана, но не политический режим этой страны.

Впоследствии стало известно, что ЦАХАЛ пытался ликвидировать Али Хаменеи и президента Пезешкиана. Журналист Барак Равид указывает, что США сосредоточены на уничтожении ракетной программы и пусковых установок Ирана, а Израиль — на физической ликвидации высшего руководства Исламской Республики.