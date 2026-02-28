Подельник Путина: Зеленский напомнил о роли Ирана в войне РФ против Украины

Иранский режим выбрал быть сообщником Путина, предоставляя России оружие для войны против Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что события, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, являются шансом для иранского народа.

События на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива разворачиваются очень стремительно. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником Владимира Путина, предоставляя Москве "Шахеды" и соответствующие технологии.

Иран, отметил Зеленский, предоставлял и другое оружие России.

Всего за время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед".

Другие народы тоже страдали от террора, поэтому будет справедливым дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора происхождением из Ирана, — подчеркнул украинский президент.

"Наша позиция — она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают", — подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Киев поддерживает иранский народ, но не режим аятолл, а позиция Украины в отношении Ирана остается последовательной и базируется на нормах международного права. Сибига отметил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в частности мирных иранцев, которые подвергаются репрессиям.

В России же Дмитрий Медведев отреагировал на операцию США и Израиля по ядерным объектам Ирана, заговорив об истории стран.