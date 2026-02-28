Спільник Путіна: Зеленський нагадав про роль Ірану у війні РФ проти України

Іранський режим обрав бути спільником для Путіна, надаючи Росії зброю для війни проти України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що події, які нині відбуваються на Близькому Сході, є шансом для іранського народу.

Події на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки розгортаються дуже стрімко. Про це у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Володимира Путіна, надаючи Москві "Шахеди" та відповідні технології.

Іран, зазначив Зеленський, надавав й іншу зброю Росії.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Інші народи теж страждали від терору, тож буде справедливим дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану, — наголосив український президент.

"Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", — підкреслив він.

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує іранський народ, але не режим аятол, а позиція України щодо Ірану залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права. Сибіга наголосив, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.

У Росії ж Дмитро Медведєв відреагував на операцію США та Ізраїлю по ядерних обʼєктах Ірану, заговоривши про історію країн.