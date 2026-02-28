"Не смог избежать разведки США": Трамп подтвердил ликвидацию Хаменеи

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию иранского лидера — аятоллы Али Хаменеи, что произошло во время военной операции против Ирана. Однако бомбардировки Ирана будут продолжаться.

Кроме Хаменеи, также были ликвидированы другие лидеры иранского режима, что произошло "в тесном сотрудничестве" с Израилем. Об этом Дональд Трамп объявил на своей странице в соцсетях.

"Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которых Хаменеи и его банда кровожадных бандитов убили или покалечили", — заявил Трамп.

По словам политика, ликвидация иранской правящей верхушки состоялась благодаря работе разведки и высокотехнологичным технологиям, в частности систем слежения, против которых Хаменеи и приспешники "ничего не могли сделать".

"Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, работая в тесном сотрудничестве с Израилем, он и другие лидеры, которые были убиты вместе с ним, не могли ничего сделать", — пояснил Трамп.

По словам лидера Белого дома, сейчас иранцы получили шанс вернуть свою страну. Этот процесс должен начаться уже вскоре.

"Надеемся, что ИРГК и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе, чтобы вернуть стране величие, которого она заслуживает", — подчеркнул Трамп.

При этом бомбардировки Ирана продолжатся и в дальнейшем: в течение недели или более они будут продолжаться непрерывно, отметил политик.

"Однако интенсивные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, сколько будет необходимо для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке, и, действительно, во всем мире", — заявил Трамп.

Ранее о вероятной смерти Хаменеи и членов его семьи писало издание CGTN, однако эта информация не была подтверждена.

Также Дональд Трамп в интервью для Axios раскрыл свои дальнейшие намерения в отношении Ирана.