"Можу затягнути процес": Трамп заявив, що має кілька "вихідних шляхів" з військової операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів завершення військової операції проти Ірану. За бажання він може завершити все "за два-три дні".

Водночас військова операція може відновитися після завершення вже за кілька років у випадку, якщо Іран розпочне відновлення своїх ракетних та ядерних програм. Про це Дональд Трамп заявив у коментарі для видання Axios.

"Я можу продовжувати і взяти все під свій контроль, або закінчити це за два-три дні і сказати іранцям: "Побачимося через кілька років, якщо ви почнете відновлювати (свої ядерні та ракетні програми — ред.)", — зазначив політик.

В інтерв'ю Трамп зазначив, що Ірану доведеться витратити декілька років, щоб відновити свою інфраструктуру.

Лідер Білого дому пояснив, що вторгненню в Іран сприяли два моменти. Перший — провал мирних переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Другий — поведінка Ірану впродовж останніх десятиліть.

Відео дня

"Іранці наблизилися (до прогресу під час переговорів у Женеві — ред.), а потім відступили — наблизилися, а потім відступили", — пояснив Трамп.

Трамп також заявив, що під час написання своєї промови у п'ятницю він попросив свою команду зібрати всі пов'язані з Іраном напади у світі за останні 25 років. Так він зрозумів, що іранська влада ледь не щомісяця влаштовувала "щось погане".

"Я бачив, що щомісяця вони робили щось погане, щось підривали або когось вбивали", — пояснив американський лідер.

В інтерв'ю для видання NBC News Дональд Трамп також розповів, що вважає правдивою інформацію про ліквідацію аятоли Алі Хаменеї.

"Люди, які приймали всі рішення, здебільшого пішли", — зазначив політик.

Він підкреслив, що під час ракетних та авіаційних ударів по Ірану було ліквідовано багато іранських топпосадовців.

Операція Ізраїлю і США проти Ірану — останні новини

Увечері 28 лютого телемережа CGTN повідомила, що Алі Хаменеї загинув внаслідок ударів по Ірану. Тіло аятоли, як стверджується, дістали з-під завалів палацу в Тегерані, а також стало відомо про ймовірну загибель членів його сім'ї.

Іранська держтелекомпанія (IRIB), що у відповідь на атаки Ізраїлю було запущено гіперзвукові ракети Fattah.

Також ЗМІ писали, що Іран на тлі військової операції проти країни масовано атакує ОАЕ.