Іран масовано атакує ОАЕ: стався прильот біля відомого готелю, є жертва та поранені (відео)

Іран у відповідь на ракетні удари Ізраїлю та США атакує сусідні країни, в яких дислокуються американські військові. Зокрема, ОАЕ відбили вже кілька хвиль іранських атак, однак місцева влада повідомляє про жертву та поранених.

Одна з іранських цілей, випущених Тегераном по Дубаю, впала поблизу п'ятизіркового готелю Fairmont The Palm. Фокус зібрав в одному матеріалі усю актуальну на даний момент інформацію.

Атака Ірану на ОАЕ — удар по Дубаю та жертви серед цивільних

Інформацію про масований удар по ОАЕ підтвердила пресслужба Міністерства закордонних справ ОАЕ, цитуючи пресреліз Міністерства оборони. За даними установи, Тегеран здійснив пуски декількох балістичних ракет. Системи протиповітряної оборони країни успішно знищили ворожі цілі, однак на землі зафіксовані руйнування. Окремо МЗС ОАЕ наголошує, що ракетна атака Ірану призвела до загибелі цивільного — наразі відомо про одну жертву азійського походження.

"Міністерство також заявило, що обстріли є очевидним порушенням національного суверенітету та міжнародного права, підтверджуючи, що ОАЕ залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян та мешканців, а також для збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності. Міністерство підтвердило свою повну готовність до реагування на будь-які загрози, наголосивши, що вживаються всі необхідні заходи для рішучої протидії будь-яким спробам підірвати безпеку та стабільність країни", — йдеться у пресрелізі, який цитує МЗС ОАЕ.

Адміністрація Дубаю, зі свого боку, повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу поранено четверо цивільних. За даними влади, інцидент стався в одній з будівель, яка розташована на штучному острові Палм-Джумейра. На місце події оперативно прибули працівники екстрених служб.

"Четверо осіб отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Безпека та благополуччя мешканців та відвідувачів залишаються найвищим пріоритетом. Влада продовжує вживати всіх необхідних заходів для захисту населення", — додали в адміністрації міста.

Удар по Дубаю біля готелю Fairmont The Palm

Кадри прильоту іранської цілі оприлюднила низка моніторингових каналів та ЗМІ. За даними видання Astra, ворожа балістична ракета влучила поруч із п'ятизірковим готелем Fairmont The Palm, внаслідок чого сталась пожежа.

Видання GulfNews припускає, що поруч з готелем Fairmont The Palm влучила не іранська ракета, а ударний БПЛА "Шахед".

Удар по Дубаю біля готелю Fairmont The Palm

Атака Ірану на ОАЕ — ударний БПЛА "Шахед" помітили біля Бурдж-Халіфи

Згодом у соцмережах з'явились кадри прольоту ударного дрона-камікадзе поблизу найбільшої у світі будівлі — Бурдж-Халіфи. Моніторинговий канал "ППО Радар" припускає, що вибуховою хвилею, ймовірно, пошкоджено прилеглу територію. Інформація про можливих постраждалих наразі не уточнюється.

БПЛА Шахед біля Бурдж-Халіфи

Атака Ірану на ОАЕ — аеропорти Дубаю не працюють

Компанія Dubai Airports повідомила, що через зафіксовані пуски балістичних ракет та ударних БПЛА у бік ОАЕ тимчасово призупиняють роботу два аеропорти.

"Виконання польотів у DXB та Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення. Гостям рекомендується не їхати до аеропорту та уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній", — йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Варто зазначити, що Міжнародний аеропорт Дубая DXB вважається найзавантаженішим летовищем у світі за міжнародним пасажиропотоком. Через скасування рейсів тисячі іноземних туристів "застрягли" у країні та не можуть вилетіти з Дубаю.

Аеропорти Дубаю не працюють через іранський обстріл

Війна США та Ізраїлю проти Ірану — що відомо

Нагадаємо, що Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю атакував сусідні країни, в яких дислокуються американські військові. Зокрема, декілька пусків ракет та ударних БПЛА були зафіксовані у бік Кувейта, Бахрейна, ОАЕ, Йорданії та Саудівської Аравії.

Згодом ізраїльські ЗМІ повідомили про можливу ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. За даними "Голосу Ізраїля", внаслідок атак, крім Верховного лідера Ірана, загинули міністр оборони Ірану та командувач Корпусом вартових ісламської революції.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, за даними ЗМІ, призвела до перекриття Ормузької протоки.

Також Фокус уважно стежить за подіями на Близькому Сході та веде текстовий онлайн, до якого можуть долучитися усі бажаючі.