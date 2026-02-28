Иран массированно атакует ОАЭ: произошел прилет возле известного отеля, есть жертва и раненые (видео)

Иран в ответ на ракетные удары Израиля и США атакует соседние страны, в которых дислоцируются американские военные. В частности, ОАЭ отбили уже несколько волн иранских атак, однако местные власти сообщают о жертве и раненых.

Одна из иранских целей, выпущенных Тегераном по Дубаю, упала вблизи пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. Фокус собрал в одном материале всю актуальную на данный момент информацию.

Атака Ирана на ОАЭ — удар по Дубаю и жертвы среди гражданских

Информацию о массированном ударе по ОАЭ подтвердила пресс-служба Министерства иностранных дел ОАЭ, цитируя пресс-релиз Министерства обороны. По данным учреждения, Тегеран осуществил пуски нескольких баллистических ракет. Системы противовоздушной обороны страны успешно уничтожили вражеские цели, однако на земле зафиксированы разрушения. Отдельно МИД ОАЭ отмечает, что ракетная атака Ирана привела к гибели гражданского — пока известно об одной жертве азиатского происхождения.

Відео дня

"Министерство также заявило, что обстрелы являются очевидным нарушением национального суверенитета и международного права, подтверждая, что ОАЭ оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей, а также для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности. Министерство подтвердило свою полную готовность к реагированию на любые угрозы, подчеркнув, что принимаются все необходимые меры для решительного противодействия любым попыткам подорвать безопасность и стабильность страны", — говорится в пресс-релизе, который цитирует МИД ОАЭ.

Администрация Дубая, со своей стороны, сообщает, что в результате вражеского обстрела ранены четверо гражданских. По данным властей, инцидент произошел в одном из зданий, которое расположено на искусственном острове Палм-Джумейра. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

"Четыре человека получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Безопасность и благополучие жителей и посетителей остаются наивысшим приоритетом. Власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты населения", — добавили в администрации города.

Удар по Дубаю возле отеля Fairmont The Palm

Кадры прилета иранской цели обнародовал ряд мониторинговых каналов и СМИ. По данным издания Astra, вражеская баллистическая ракета попала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm, в результате чего произошел пожар.

Издание GulfNews предполагает, что рядом с отелем Fairmont The Palm попала не иранская ракета, а ударный БПЛА "Шахед".

Удар по Дубаю возле отеля Fairmont The Palm

Атака Ирана на ОАЭ — ударный БПЛА "Шахед" заметили возле Бурдж-Халифы

Впоследствии в соцсетях появились кадры пролета ударного дрона-камикадзе вблизи крупнейшего в мире здания — Бурдж-Халифы. Мониторинговый канал "ППО Радар" предполагает, что взрывной волной, вероятно, повреждена прилегающая территория. Информация о возможных пострадавших пока не уточняется.

БПЛА Шахед возле Бурдж-Халифы

Атака Ирана на ОАЭ — аэропорты Дубая не работают

Компания Dubai Airports сообщила, что из-за зафиксированных пусков баллистических ракет и ударных БПЛА в сторону ОАЭ временно приостанавливают работу два аэропорта.

"Выполнение полетов в DXB и Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) приостановлено до дальнейшего уведомления. Гостям рекомендуется не ехать в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стоит отметить, что Международный аэропорт Дубая DXB считается самым загруженным аэропортом в мире по международному пассажиропотоку. Из-за отмены рейсов тысячи иностранных туристов "застряли" в стране и не могут вылететь из Дубая.

Аэропорты Дубая не работают из-за иранского обстрела

Война США и Израиля против Ирана — что известно

Напомним, что Иран в ответ на военную операцию США и Израиля атаковал соседние страны, в которых дислоцируются американские военные. В частности, несколько пусков ракет и ударных БПЛА были зафиксированы в сторону Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.

Впоследствии израильские СМИ сообщили о возможной ликвидации аятоллы Али Хаменеи. По данным "Голоса Израиля", в результате атак, кроме Верховного лидера Ирана, погибли министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

Военная операция США и Израиля против Ирана, по данным СМИ, привела к перекрытию Ормузского пролива.

Также Фокус внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке и ведет текстовый онлайн, к которому могут присоединиться все желающие.