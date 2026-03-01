Готовил заговор против аятолл: в Тегеране убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (фото)

В Тегеране во время операции "Львиный рев" военные ЦАХАЛ уничтожили экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он был одним из сторонников создания ядерной программы в стране и открытым антисемитом.

Политик погиб во время первых часов операции Израиля, когда попал под обстрел в районе Намрак в Тегеране. в своем доме вместе с телохранителями. Об этом сообщает местное агентство ILNA.

Сейчас сам текст новости иранское медиа на момент публикации удалило. В то же время другие источники утверждают, что факт гибели экс-президента Ирана является доказанным фактом.

В частности, израильский журналист Амит Сегаль указывает, что бывший политик был ликвидирован в первые часы операции ЦАХАЛ. Медийщик также сообщает, что Ахмадинежад находился под домашним арестом из-за неожиданных обвинений.

"Поразительно то, что его местонахождение было известно, поскольку после попытки совершить переворот несколько недель назад он находился под домашним арестом. Переворот, который он планировал, имел еще более радикальный характер", — пишет журналист.

Экс-президент Ирана был ликвидирован силами Армии обороны Израиля в первые часы операции Фото: Из открытых источников

Чем запомнился Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана находился на своем посту в течение восьми лет с 2005 по 2013 годы. Во время своих двух каденций он был одним из сторонников создания ядерной программы и создания атомной бомбы.

Также покойный политик был открытым антисемитом, отрицал Холокост, призывал арабские страны к уничтожению Израиля, неоднократно проявлял антизападные взгляды в сторону ряда стран мира. В то же время Ахмадинежад дружил с лидерами автократий — в частности с лидером КНДР Ким Чен Иром, лидером Венесуэлы Уго Чавесом, кубинским диктатором Фиделем Кастро, мьянманским лидером хунты Тан Шве, лидером Китая Ху Дзиньтао и Си Дзиньпинем и главой Кремля Владимиром Путиным.

После отставки в 2013 году, он находился на пенсии и занимался общественной работу. В течение 2019 и 2024 годов он подавал свою кандидатуру на пост президента, однако она была снята перед выборами.

Ранее Фокус сообщал о том, что Израиль заявил о смерти лидера Ирана Али Хаменеи. Впоследствии официальный Тегеран подтвердил факт гибели руководителя страны.

Впоследствии армия обороны Израиля обнародовала список ликвидированных чиновников Ирана в течение первого дня операции "Львиный рев". Во время ударов были уничтожены руководители разведки, генштаба, глава Корпуса стражей исламской революции, руководители высших военных органов.