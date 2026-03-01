Франция, Германия и Великобритания заявили Ирану, что "готовы предпринять необходимые шаги для обороны"

Лидеры Франции, Германии и Великобритании резко осудили массированные ракетные удары Ирана по странам Ближнего Востока, назвав их неизбирательными и непропорциональными. Они призвали Тегеран немедленно прекратить атаки и предупредили о готовности принять меры для защиты своих союзников и собственных интересов в регионе.

В совместном заявлении лидеры так называемой "европейской тройки" (E3) выразили возмущение ударами Ирана по ряду государств региона, в частности по тем, которые не участвовали в начальных военных операциях США и Израиля. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.

По их словам, "безрассудные атаки" Тегерана направлены против близких союзников и представляют угрозу для военнослужащих и гражданского населения.

Главы государств и правительств призвали Иран немедленно прекратить обстрелы. Они отметили, что готовы принять необходимые шаги для обороны, включая поддержку "необходимых и пропорциональных оборонительных действий", направленных на уничтожение возможностей Ирана запускать ракеты и беспилотники с мест их базирования.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания договорились координировать дальнейшие действия с США и союзниками на Ближнем Востоке, чтобы совместно реагировать на эскалацию ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана стремится провести с ним переговоры после американских ударов, которые привели к гибели аятоллы Али Хаменеи и втянули регион в войну.

В Тегеране во время операции "Львиный рев" военные ЦАХАЛ уничтожили экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он был одним из сторонников создания ядерной программы в стране и открытым антисемитом.