Украинцы будут помогать странам Персидского залива сбивать иранские беспилотники, — Стармер (видео)

Великобритания дала разрешение США использовать военные базы страны для нанесения "оборонительных" ударов по объектам на Ближнем Востоке, а украинцы будут помогать союзникам в Персидском заливе сбивать иранские дроны.

Великобритания привлечет украинских экспертов для помощи странам-союзникам в сбивании иранских беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер в своем видеообращении, которое он выложил в сети X.

По словам чиновника, США сами запросили разрешение на использование британских военных баз с оборонительной целью. Британия взамен решила согласиться, поскольку такие действия помогут предотвратить Ирану запускать ракеты по региону.

При этом сама Великобритания к этим ударам не присоединяется, подчеркнул Стармер.

Украинцы будут помогать странам Персидского залива сбивать дроны Ирана

Великобритания также хочет воспользоваться украинским опытом борьбы с иранскими дронами, которые в войне активно применяет также Россия. Речь идет о сбивании иранских БпЛА в районе Персидского залива.

"Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать атакующие их иранские дроны", — сообщил Стармер.

Политик не стал раскрывать подробности относительно участия украинских экспертов в сбивании иранских БпЛА.

Стоит заметить, что вечером 1 марта Франция, Германия и Великобритания сообщили Ирану о том, что будут принимать необходимые для обороны шаги на фоне угроз. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что война в Иране может закончиться быстрее, поскольку США опасаются из-за запасов ракет.

В ночь на 2 марта в AlJazeera информировали о том, что Ливан пустил ракеты по Израилю.