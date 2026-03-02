Війна в Ірані може закінчитися раніше: США побоюються через запаси ракет, — WSJ

І США, і Ізраїль прагнуть завершити військову операцію проти Ірану якнайшвидше, оскільки Вашингтон побоюється через величезні витрати ракет до систем ППО.

Масовані удари по Ірану можуть виснажити американську ППО і залишити США з порожніми арсеналами. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп каже, що війна в Ірані може завершитися через тиждень або пізніше — тоді, коли американці разом із союзниками досягнуть усіх цілей операції. Однак ще на етапі планування американські військові попереджали керівництво про ризики виснаження власних запасів озброєння.

Вже під час операції виникла величезна проблема, оскільки військові намагаються якомога швидше уразити об'єкти Ірану, послабивши країну у ракетних та безпілотних спроможностях. При цьому вони витрачають багато протиповітряних перехоплювачів.

Хоча точних даних про запаси ракет для систем ППО США немає, однак під час бойових дій на Близькому Сході їхня кількість зменшується стрімкими темпами. Американська сторона офіційно заявляла, що вдалося відбити сотні ракетних та дронових атак Ірану, попри ураження деяких цілей у районі Перської затоки.

Експерти б'ють на сполох: попри готовність Трампа до тривалої війни, ракети для ППО виробляються меншими темпами, аніж затрачаються внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про боєприпаси для систем Patriot, THAAD та Tomahawk, що застосовуються в ході операції в Ірані.

Така ситуація створює загрози для готовності США до стійкості в потенційних інших конфліктах. Проблема може виникнути і в Ізраїлю.

Експерти припускають, що якщо операція щодо Ірану затягнеться, то США будуть вимушені перерозподіляти запаси ракет із інших регіонів світу. Це натомість може вплинути на постачання озброєння до Європи, а також і України.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про те, що операція проти Ірану триматиме стільки, скільки буде необхідно для досягнення цілей.

Також у Bloomberg 1 березня писали, що атака США на Іран ще більше зміцнить відносини Росії та Китаю, попри сподівання.