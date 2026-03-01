Атака США на Іран ще більше зміцнить відносини Росії та Китаю, — Bloomberg

Нестабільність у регіоні Перської затоки, ймовірно, ще більше зміцнить відносини Пекіна і Москви. Глава Китаю Сі Цзіньпін заповнюватиме дефіцит поставок нафти з Ірану.

Наразі Китай купує близько 13,4% морської нафти з Ірану, і тривалий простій з поставками сировини може боляче вдарити по китайському бізнесу, що бореться зі слабкими споживчими витратами всередині країни. Про це пише Bloomberg.

При цьому ліквідація верховного аятоли також піднімає питання про те, чи може наступною метою президента США Дональда Трампа стати інший очільник, який має набагато тісніші зв'язки з Сі Цзіньпіном, ніж лідер Ірану Алі Хаменеї та президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого викрали просто з резиденції, щоб доправити до суду.

У виданні зазначають, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, у якій сторони засудили удари США та Ізраїлю по території Ірану, позначив "неприпустимість курсу на повалення законно обраної влади суверенних держав".

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що за короткий час російський диктатор Володимир Путін втратив уже третього свого союзника в особі Алі Хаменеї. При цьому глава Кремля не допоміг жодному зі своїх "друзів".

Також Фокус писав, що в суботу, 28 лютого, після початку спільної американо-ізраїльської операції проти Ірану, компанії, що займаються транспортуванням палива, вирішили не перетинати Ормузьку протоку, хоча важлива водна артерія і не була заблокована Тегераном. Через зупинку танкерів експерти прогнозували подорожчання світових цін на нафту і скраплений природний газ.