Війна в Ірані: Ліван атакував ракетами Ізраїль, — ЗМІ (відео)

Ліван доєднався до бомбардувань Ізраїлю, запустивши у ніч на 2 березня ракети у бік країни. У відповідь Ізраїль розпочав наліт на Ліван.

Щонайменше три повітряні цілі виявили ізраїльські ВПС під час ліванської атаки. Про це повідомило видання AlJazeera з посиланням на повідомлення ізраїльської телерадіокомпанії.

"Ізраїльська телерадіокомпанія: з Лівану було випущено 3 ракети з району на південь від річки Літані", — йдеться у повідомленні.

У мережі показали ймовірні кадри пусків ракет з боку Лівану по Ізраїлю. Однак їх правдивість поки не підтверджена.

На сторінці Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) близько 01:00 години з'явилося повідомлення, що сирени лунають на півночі Ізраїлю після обстрілу з Лівану.

Повідомлення про сирени в Ізраїлі після обстрілу з Лівану

У ЦАХАЛ згодом також відзвітували про збиття ракети, яка летіла з Лівану. Вона залетіла у повітряний простір Ізраїлю і була перехоплена ізраїльськими ВПС. Також було виявлено ще кілька ракет, які впали на відкритій місцевості, не спричинивши жертв чи руйнувань.

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок ракетної атаки Лівану не надходило.

ЦАХАЛ відзвітував про збиття ракети, що летіла з Лівану

Згодом видання AlJazeera повідомило, що ізраїльська армія розпочала серію ударів по Лівану на тлі запусків "Хезболлою" ракет по країні. Ізраїльські літаки були зафіксовані у небі над півднем Лівану, писало видання.

Також ЗМІ повідомили, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок нової хвилі ударів по Ірану. У мережі публікують кадри наслідків ударів по Тегерану.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що війна в Ірані може завершитися швидше, оскільки США побоюються через запаси ракет.

Також президент США Дональд Трамп оголосив про ліквідацію всього військового керівництва Ірану.