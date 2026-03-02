Мировой нефтяной рынок содрогнулся из-за войны в Иране. Цены на нефть марки Brent отреагировали на последнюю волну эскалации ростом на 7% за день. Что это означает для Украины? И какие сценарии возможны, если напряжение на Ближнем Востоке сохранится.

По меньшей мере 40 танкеров образовали пробку в Персидском заливе из-за войны США и Израиля против Ирана. По состоянию на 2 марта нефтяные суда, каждое из которых перевозит около 2 млн баррелей нефти, простаивают и ожидают прояснения ситуации с безопасностью перед проходом через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Формально пролив не закрыт, однако после атак, предупреждений со стороны Ирана и отмены страховщиками военного покрытия судоходство резко сократилось. Цены на нефть отреагировали сразу. По словам финансового эксперта Андрея Шевчишина, еще 27 февраля нефть Brent торговалась около 73 долларов за баррель, а уже в начале недели поднялась до 78-79, прибавив около 6 долларов за несколько дней. В то же время такой рост цен на нефть еще нельзя назвать структурным дефицитом, а реакцией на риски, объясняет эксперт в комментарии Фокусу.

Цены на нефть 2 февраля и блокировка Ормузского пролива: будет ли предел

После того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) заблокировал Ормузский пролив, в мире начался самый острый энергетический кризис с начала 2026 года. Уже 1 марта пролив фактически был закрыт для коммерческого судоходства, поэтому в Персидском заливе образовалось скопление танкеров у Бендер-Аббаса. Через этот узкий коридор проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

Вблизи Ормузского пролива простаивают десятки загруженных нефтяных танкеров после атак США и Израиля на Иран Фото: NASA

В понедельник, 2 марта, рынок частично отыграл панику выходных, однако цены на нефть все еще впечатляют.

Brent — 78,58 долларов за баррель (что свидетельствует о +7,18% от 73,31 долларов);

WTI — около 71,17 долларов (+6,2%);

Urals (РФ) торгуется с дисконтом 15-18 долларов к Brent — ориентировочно 60-63 долларов.

За неделю Brent прибавил около 13%, а вчера поднимался до пиковых 82 долларов. Аналитики международных банков уже допускают сценарий 100+ долларов в случае длительной блокады.

По состоянию на 2 марта Ормузский пролив формально не закрыт, однако судоходство через один из ключевых энергетических коридоров мира резко сократилось Фото: из открытых источников

"Туман войны" и спекуляции: что сейчас происходит на нефтяном рынке

Как отметил финансовый эксперт, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, спешить с однозначными прогнозами относительно взлета цен на нефть пока не стоит.

"Эти прогнозы можно рассматривать только в привязке к ситуации в Ормузском проливе и вокруг нефтедобычи на Аравийском полуострове. Все будет зависеть от этого направления. Сейчас мы видим туман войны и, конечно, спекуляции", — рассказал он Фокусу.

По его словам, нынешний рост прежде всего отражает реакцию эмоционального рынка, а не дефицита физической нефти.

Пока рынок нефти имел более сдержанную реакцию и уровень цена на нефть сейчас составляет около 80 долларов за баррель

"Мы еще накануне видели значительные спекуляции. В пятницу Brent был около 73 долларов, сегодня доходил почти до 80-ти. Это плюс шесть долларов — но до 100-та мы еще не дошли. Реальный рынок пока не задет", — отметил эксперт и подчеркнул, что мир имеет запасы, а часть нефти накоплена в море и на складах.

"Самые большие резервы сейчас сконцентрированы в Китае, их может хватить на месяцы потребления. Есть значительные объемы нефти в море, которые ранее сдерживали рост цен", — пояснил он.

Поэтому, первые 5-7 дней конфликта паника на рынке понятна, однако структурного кризиса пока нет: "Как минимум семь дней никто ничего не рассчитывает. На рынках — только спекуляции".

Нефть дорожает на 13% за неделю

Возможны ли 100 долларов за баррель нефти

На прошлой неделе звучали прогнозы, в частности от Reuters, о 90 долларах за баррель нефти в случае ударов по Ирану. Сейчас обсуждается уже более 100.

"Цена может быть и выше 100 долларов, если будут разрушения нефтяной инфраструктуры или длительное блокирование пролива. Но США завели туда столько флота, что физически надолго заблокировать пролив будет сложно. Его могут атаковать дронами или ракетами, но вокруг стоят корабли и авиация. Это не выгодно никому", — объясняет Шевчишин.

200 долларов за баррель: до каких небес может взлететь цена на нефть, если Иран перекроет Ормузский пролив

Сценарии по повышению цен на нефть в мире пока зависят от продолжительности блокады Ормузского пролива. Если эскалация на Ближнем Востоке продлится более 5 дней, то цена на нефть достигнет 90-110 долларов за баррель. А в случае быстрого разблокирования, цены откатятся 70-75 долларов.

Стоит учитывать и наличие альтернативных маршрутов. В частности нефтепроводов через Саудовскую Аравию и ОАЭ, что частично снижает риски полного коллапса поставок.

Позиция США: высокие цены никому не нужны

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин обращает внимание на политический фактор.

"США не заинтересованы в высоких ценах на энергоресурсы и поэтому будут по возможности пытаться завершить войну против Ирана быстро, чтобы успокоить ситуацию в регионе. США уже заручились определенной поддержкой от Великобритании, которая предоставила доступ к своим военным базам на Ближнем Востоке, чтобы ускорить падение режима в Иране", — отметил он в комментарии Фокусу.

На прошлой неделе были прогнозы, что цена нефти марки Brent подскочит до 90 долларов за баррель в случае ударов по Ирану

По его мнению, если интенсивность боевых действий снизится в течение 7-8 дней, рынок быстро успокоится и цены пойдут вниз.

Кто выиграет, а кто проиграет

От войны на Ближнем Востоке Россия формально получает краткосрочный плюс. Речь идет о росте котировок. Ведь ее нефть марки Urals, хотя и медленнее глобального рынка (+2% против +7-8% по Brent), но все же подтягивается.

"Для РФ это определенный позитив, который смягчает бюджетную ситуацию. Но они продают с дисконтом и не получают полного эффекта от роста", — говорит Шевчишин.

В то же время долговременная нестабильность может ударить и по производителям: если танкеры не будут выходить из залива, резервуары быстро заполнятся, а добычу придется сокращать.

Цены на газ и паника на рынках

Ситуация с Ираном уже повлияла и на газовый рынок. Европейские газовые хабы зафиксировали рекордный рост цен в начале торгов понедельника, 2 февраля, а именно, основной газовый хаб Dutch TTF подскочил на 27,5% — от 32,81 евро до 40,8-41,9 евро/МВт-ч. Взлет произошел в 09:39 утра, а днем цены откатились до 39,2 евро.

Параллельно ОПЕК+ заявила о планах увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки — сигнал рынку, что картель готов сдерживать дефицит.

Также известно, что Катар полностью останавливает производство природного газа после прилетов по своим объектам: страна является мировым лидером. Каждый 5-й танкер СПГ в мире — именно катарский.

Сценарии для рынка нефти и ценами на АЗС в Украине — эксперты Фото: dialog.ua

Вырастут ли цены на АЗС в Украине

Украинские водители уже видят постепенное повышение цен на заправках. Но однозначно заявлять, что это реакция на Ормуз, нельзя.

"Рост нефти до стелы на АЗС проходит 2-3 недели, иногда месяц. То, что мы видим сейчас, это еще реакция на предыдущее повышение", — объясняет Шевчишин.

"Плюс старт агросезона — аграрии массово закупают топливо. Это дополнительный фактор спроса".

Если Brent закрепится выше 85-90 долларов, украинский рынок почувствует это уже в апреле.

Напомним, Иран отказался от любых переговоров с США. Там отметили. что Вашингтон является ответственным за эскалацию напряжения на Ближнем Востоке.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может ударить по поставкам оружия Украине.

также Фокус уже передавал, что некоторые крупные нефтяные компании и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив.