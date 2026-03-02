Война на Ближнем Востоке может ударить по поставкам оружия Украине: Зеленский оценил риски

Длительное обострение на Ближнем Востоке может повлиять на объемы военной помощи Украине, однако пока поставки оружия остаются стабильными. В то же время украинская власть готовится к возможным рискам и делает ставку на развитие собственного оборонного производства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время ответов на вопросы журналистов, передает издание Новини.LIVE.

По словам главы государства, на сегодня Украина не фиксирует уменьшение объемов международной военной помощи, на которую рассчитывала. В то же время он подчеркнул, что делать окончательные выводы рано, поскольку прошло немного времени с начала обострения.

"Сейчас мы не видим никакого влияния. Поставки, на которые мы рассчитывали, не уменьшились, однако прошли только сутки, поэтому делать окончательные выводы рано. В то же время в случае длительных боевых действий на Ближнем Востоке это, безусловно, будет влиять на поставки. Я в этом уверен", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что в случае затягивания боевых действий в регионе Ближнего Востока влияние на поставки вооружения станет неизбежным. В таком случае Украина будет усиливать собственные возможности и максимально загрузит внутреннее оборонное производство.

Отдельно Зеленский отметил, что государство работает над тем, чтобы обеспечить стабильное финансирование оборонного сектора. Речь идет, в частности, о значительных средствах, которые сейчас могут быть заблокированы из-за позиции отдельных партнеров, в частности Венгрии.

Кроме того, президент заявил, что Украина заинтересована в более широком международном привлечении к процессу завершения войны. В частности, он выразил надежду на участие Китая, однако пока не видит активной роли Пекина в мирных инициативах.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что Киев готов передавать партнерам наработанный опыт в борьбе с иранскими беспилотниками.

Комментируя заявление премьер-министра Великобритании Кир Стармер о возможном привлечении украинских специалистов к противодействию дронам, глава государства отметил, что никаких официальных обращений от британской стороны или стран Ближнего Востока Украина пока не получала.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона открыта к такому взаимодействию и готова делиться практическими наработками. По словам Зеленского, подобное сотрудничество уже имело место в начале полномасштабной войны, когда украинские военные проходили подготовку за рубежом, в частности в Германии, Великобритании и США.

Более того, по словам президента, уже поступают обращения об эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он сообщил, что координацией занимается министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже доложил о ходе работы. К процессу также привлечены разведывательные и профильные службы.

Напомним, что в материале The Wall Street Journal отмечалось, что Иран существенно нарастил применение ударных беспилотников против стран Персидского залива и фактически использует подход, подобный тактике, которую Россия применяет в войне против Украины.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать военную операцию против Ирана до полного достижения поставленных целей и призвал иранских военных сложить оружие. Он подчеркнул, что в случае отказа их будет ждать уничтожение, а также сообщил о масштабных ударах по военным объектам Ирана и значительных потерях среди его сил.