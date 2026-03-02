Війна на Близькому Сході може вдарити по постачанню зброї Україні: Зеленський оцінив ризики

Тривале загострення на Близькому Сході може вплинути на обсяги військової допомоги Україні, однак наразі постачання зброї залишаються стабільними. Водночас українська влада готується до можливих ризиків і робить ставку на розвиток власного оборонного виробництва.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час відповідей на запитання журналістів, передає видання Новини.LIVE.

За словами глави держави, на сьогодні Україна не фіксує зменшення обсягів міжнародної військової допомоги, на яку розраховувала. Водночас він наголосив, що робити остаточні висновки зарано, оскільки минуло небагато часу від початку загострення.

"Наразі ми не бачимо жодного впливу. Постачання, на які ми розраховували, не зменшилися, однак минула лише доба, тому робити остаточні висновки зарано. Водночас у разі тривалих бойових дій на Близькому Сході це, безумовно, впливатиме на постачання. Я в цьому впевнений", — сказав президент.

Відео дня

Президент підкреслив, що у разі затягування бойових дій у регіоні Близького Сходу вплив на постачання озброєння стане неминучим. У такому випадку Україна посилюватиме власні спроможності та максимально завантажить внутрішнє оборонне виробництво.

Окремо Зеленський наголосив, що держава працює над тим, аби забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору. Йдеться, зокрема, про значні кошти, які наразі можуть бути заблоковані через позицію окремих партнерів, зокрема Угорщина.

Крім того, президент заявив, що Україна зацікавлена у ширшому міжнародному залученні до процесу завершення війни. Зокрема, він висловив сподівання на участь Китай, однак наразі не бачить активної ролі Пекіна у мирних ініціативах.

Окрім цього, Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий передавати партнерам напрацьований досвід у боротьбі з іранськими безпілотниками.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Велика Британія Кір Стармер про можливе залучення українських спеціалістів до протидії дронам, глава держави зазначив, що жодних офіційних звернень від британської сторони чи країн Близького Сходу Україна поки не отримувала.

Водночас він підкреслив, що українська сторона відкрита до такої взаємодії та готова ділитися практичними напрацюваннями. За словами Зеленського, подібна співпраця вже мала місце на початку повномасштабної війни, коли українські військові проходили підготовку за кордоном, зокрема в Німеччина, Великій Британії та США.

Ба більше, за словами президента, уже надходять звернення щодо евакуації громадян України та держав-партнерів через загострення ситуації на Близькому Сході. Він повідомив, що координацією займається міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який уже доповів про перебіг роботи. До процесу також залучені розвідувальні та профільні служби.

Нагадаємо, що в матеріалі The Wall Street Journal зазначалося, що Іран суттєво наростив застосування ударних безпілотників проти країн Перської затоки та фактично використовує підхід, подібний до тактики, яку Росія застосовує у війні проти України.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп заявив про намір продовжувати військову операцію проти Ірану до повного досягнення поставлених цілей та закликав іранських військових скласти зброю. Він наголосив, що у разі відмови на них чекатиме знищення, а також повідомив про масштабні удари по військових об’єктах Ірану та значні втрати серед його сил.