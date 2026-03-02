"Многие хотят сдаться": Трамп объявил о ликвидации всего военного руководства Ирана (видео)

Военная операция Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо для реализации всех целей. Тех, кто не сложит оружие в Иране, будет ожидать "неминуемая смерть".

Об этом сказал президент США Дональд Трамп, призвав армию Ирана немедленно сложить оружие. Заявления политика передает Clash Report.

"Я призываю иранскую армию сложить оружие или столкнуться с неминуемой смертью... Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все наши цели", — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также сообщил о поражении сотен целей в Иране, включая объекты революционной гвардии и иранские системы противовоздушной обороны.

"Только что мы объявили, что за считанные минуты уничтожили девять кораблей и их военно-морской завод", — заявил политик.

Он добавил, что все иранское военное командование "исчезло" в результате массированных бомбардировок объектов страны. Те, кто еще зашились, массово звонят США, выражая желание сдаться.

"Они хотят иммунитета, они звонят тысячами", — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что на руках ликвидированного иранского верхового лидера Али Хаменеи "было много крови сотен и даже тысяч американцев". За них всех Дональд Трамп пообещал отомстить.

"Этот жалкий и подлый человек (Али Хаменеи — ред.) имел на руках кровь сотен и даже тысяч американцев и был ответственен за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах", — подчеркнул политик.

Он предположил, что среди американцев может быть больше жертв в результате военной операции против Ирана.

Напомним, 1 марта в комментарии The Atlantic Трамп рассказал, что Иран стремится возобновить переговоры с США.

Также в комментарии для Fox News 1 марта Трамп заявил, что США действовали на опережение в отношении Ирана, поскольку страна якобы в течение 2 недель должна была получить ядерное оружие.