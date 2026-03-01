"Мы действовали на опережение": Трамп заявил, что Иран должен был получить ядерное оружие в течение 2 недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесли превентивные удары по Ирану из-за якобы близкого получения Тегераном ядерного оружия. По его словам, операция происходит быстрее, чем ожидалось, и уже привела к значительным потерям среди иранского руководства.

В комментарии Fox News Трамп сообщил, что решение об атаке приняли из-за разведданных, которые свидетельствовали: Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель. "Мы действовали на опережение", — подчеркнул он.

Американский президент также заявил, что в результате ударов погибли 48 иранских чиновников. В то же время он высоко оценил ход военной операции, отметив, что ее результаты превосходят первоначальные ожидания.

"Никто не может поверить в тот успех, которого мы достигаем. Это продвигается очень быстро", — добавил Трамп, комментируя темпы кампании против Ирана.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Обострение между США и Ираном может иметь косвенные, но ощутимые последствия для Киева. Прежде всего речь идет о риске сокращения темпов поставок американского вооружения на фоне нового военного напряжения на Ближнем Востоке.

В Тегеране в ходе операции "Львиный рев" военные ЦАХАЛ уничтожили экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он был одним из сторонников создания ядерной программы в стране и открытым антисемитом.

Кроме того, Бельгия совместно с французскими военными задержала судно "теневого флота", который РФ использует для экспорта нефти в обход санкций. По данным СМИ, речь идет о 180-метровом нефтяном танкере Ethera.