+2 гривны за сутки: в Украине констатируют рост цен на АЗС на фоне событий на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке, похоже, все же повлиял на цены на топливо, и со вчерашнего дня на автозаправках Украины фиксируют рост цен на бензин, дизель и автогаз минимум на 1-2 гривны.

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 2 марта дизтопливо и 95-й бензин подорожали в среднем на гривну.

В частности, литр бензина А-95 премиум вырос на 96 копеек и достиг 67,64 грн/л, А-95 подорожал на 1,03 грн, и теперь литр стоит 62,87 грн/л, а цена на дизтопливо выросла на 1,09 грн и сейчас составляет 62,69 грн/л.

Официальные данные на 3 марта ресурс пока не публиковал.

Зато их публикуют автовладельцы в соцсетях. Сегодня, согласно опубликованным скринам, стоимость топлива выросла минимум на 2 гривны.

Подорожание бензина и дизтоплива: что говорят эксперты

Директор компании "Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Суспільне" констатирует, что повышение цен на нефть, которое ожидали эксперты из-за событий на Ближнем Востоке, не оправдалось.

Відео дня

"Мы видим, что те "страшные" прогнозы, $100-150 за баррель, они уже не сбылись. То есть все ждали утра понедельника. Открылись биржи — $82 за баррель. Это повышение, скажем так, не существенно для такого масштаба войны, что, в принципе, надо", – говорит он.

По его словам, с начала года стоимость некоторых видов горючего в среднем выросла на три гривны, что не в последнюю очередь связано с обострением на Ближнем Востоке. Однако, прогнозирует Куюн:

"Если сейчас этот фактор исчезнет, ​​то цена откатится назад. Думаю, что она может еще больше упасть, поскольку Иран – большая добывающая страна, она была под санкциями последние, кажется, 15 или 20 лет. И если ее нефть будет свободно продаваться в мире, то это приведет к увеличению предложения и к меньшей цене. Я считаю, что нужно этот период турбулентности пережить".

Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко в беседе с "РБК-Украина" отмечает, что, поскольку Украина зависит от импорта нефтепродуктов, какие-либо ценовые изменения в Европе почувствуют и отечественные потребители. Если нефть продолжит дорожать, цены на украинских АЗС также пойдут вверх.

В то же время в случае снижения мировых котировок стоимость горючего должна упасть. Однако, подчеркивает Сиренко, на практике украинские сети неохотно идут на такой шаг, оправдываясь реализацией старых запасов.

Накануне стало известно, что компания Qatar Energy заявила о приостановке производства сжиженного природного газа на фоне эскалации кризиса в Персидском заливе и атак на энергообъекты в Катаре и Саудовской Аравии.

По словам специалиста по мировому рынку гелия Фила Корнблута, недавние атаки США и Израиля на Иран, вероятно, нарушат потоки газа из Катара на европейские и азиатские рынки из-за полного или частичного закрытия Ираном Ормузского пролива.

Напомним, как ситуация на нефтяном рынке и война Ирана против стран на Ближнем Востоке повлияет на Украину.