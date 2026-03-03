В следующие 24 часа по Ирану ударят с новой силой: в Вашингтоне назвали новые цели атак, — CNN

Первая волна атак на Иран уже достигла своей цели, поэтому в ближайшие 24 часа ожидается "значительное усиление" ударов США и Израиля по стране.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что военная операция в Иране может длиться около четырех недель, она идет "быстрее, чем ожидалось". Об этом в комментарии для CNN заявил высокопоставленный американский чиновник.

По оценкам Вашингтона, первая волна атак достигла своей цели — ослабила оборонительные возможности Ирана. Поэтому настало время для реализации второго этапа бомбардировок, в ходе которого планируется уничтожение ракетного производства, беспилотных летательных аппаратов и военно-морских сил страны, сообщил чиновник.

Собеседник также добавил, что запасы ракет в США исчерпываются. В частности он упомянул о ракетах наземного поражения "Томагавк" и ракетах-перехватчиках SM-3.

Усиленный обстрел объектов Ирана еще днем 2 марта анонсировал президент США Дональд Трамп, который в интервью для CNN рассказал, что их силы "еще даже не начинали".

Стоит заметить, что об усилении бомбардировок Ирана также говорил государственный секретарь США Марко Рубио. Как передает Clash Report, он назвал следующую фазу военной операции "еще более мощной".

"Самые сильные удары еще впереди от американских военных. Следующая фаза будет еще более жестокой", — подчеркнул Рубио.

На фоне этих заявлений Государственный департамент США призвал американцев немедленно выехать из ряда стран Ближнего Востока коммерческим транспортом из-за серьезных рисков для безопасности. Речь шла о Бахрейне, Египте, Иране, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Омане, Катаре, ОАЭ и других странах.

В то же время американская разведка 2 марта предупредила о возможном ударе Ирана по США после смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Как писало агентство Reuters, Тегеран и союзники могут осуществить целенаправленную атаку на Штаты, хотя такая вероятность не является значительной.

