Британскую авиабазу на Кипре атаковал "Шахед", в котором обнаружили российские компоненты, — СМИ (видео)

В иранском беспилотнике-камикадзе типа "Шахед", который был запущен на авиабазу Великобритании на Кипре, якобы заметили российскую радиоэлектронную защищенную CRPA-антенну "Комета".

Ранее такие антенны уже были замечены на российских "Шахедах", которыми РФ атаковала Украину. Об этом сообщают Clash Report и OSINT-каналы.

Антенна "Комета-М" была, как сообщается, найдена в обломках иранского беспилотника Shahed-136, который атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре в ночь с 1 на 2 марта.

"Такая же система используется на российских беспилотниках и ракетах в Украине, что свидетельствует о возможном обратном трансфере технологий между Ираном и Россией", — пишет Clash Report.

Правдивость кадров, которые распространили в сети вместе с новостью о найденной российской антенне в "Шахеде", не установлена.

Издание The Guardian рассказывало, что всего более 1000 дронов, значительная часть из которых, вероятно, является именно БпЛА типа Shahed 136, была выпущена из Ирана с момента первого нападения США и Израиля в субботу утром.

Не секрет, что Россия и Иран — союзники, и РФ помогала Ирану в частности во время подавления масштабных протестов, всколыхнувших страну недавно. Издание Foreign Policy писало, что Кремль поставляет Тегерану в частности автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику, вертолеты, а также технологии для контроля над интернетом.

Как работает российская антенна "Комета" в "Шахедах"

"Комета" — это адаптивная антенная решетка с контролируемой направленностью приема. Она позволяет принимать сигналы навигации от группы спутников систем GPS L1 и Glonass G1 даже в условиях сильного радиоэлектронного подавления. Антенна выполняет задачу принимать сигналы сверху, игнорируя при этом помехи, возникающие внизу.

"Кометы", которые РФ применяла еще в начале полномасштабного вторжения, имели только 4 элемента приема сигнала. Однако, в соответствии с тем, как Украина усиливала собственные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), создатели наращивали их количество.

В 2023 году появилась такая антенна, которая уже имела 8 элементов. В начале 2025 года в Украине заметили "Комету", в которой было уже 12 антенных элементов. В марте того же года была найдена антенна с 16 элементами, однако они принадлежали китайскому производству.

