Зеленский предложил "закрыть небо" над Дубаем в обмен на перемирие с РФ, — Bloomberg

Президент Украины предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбиванию иранских беспилотников, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на перемирие в войне России против Украины.

Зеленский заявил, что за четыре года полномасштабного вторжения России Украина выработала уникальный опыт в перехвате беспилотников, многие из которых являются иранскими "Шахедами". И по его мнению, лидеры Ближнего Востока могут попросить Россию соблюдать режим прекращения огня, а взамен Украина направит в страны Ближнего Востока своих лучших операторов беспилотников-перехватчиков, сообщает издание Bloomberg, журналисты которого пообщались с президентом Украины по телефону.

Четыре года полномасштабного вторжения России позволили Киеву развить уникальный опыт в перехвате беспилотников, многие из которых — иранские "Шахеды", которые прямо сейчас Тегеран использует для атак против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия.

"Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами, Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. Как только будет заключено перемирие, мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока", — сказал Зеленский.

Прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить мирное население".

Зеленский сделал предложение после того, как города на Ближнем Востоке, включая Дубай , в выходные дни стали мишенью для иранских беспилотников и ракетных обстрелов в ответ на военные удары США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

Россия неоднократно отвергала призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине в прошлом, когда Вашингтон пытался выступить посредником в мирном соглашении, и нет уверенности, что Путин согласится на прекращение огня сейчас.

Известно, что глава Кремля 2 марта провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, пострадавших от иранских атак, включая Бахрейн, ОАЭ и Катар. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва также "находится в постоянном контакте с иранским руководством".

"Безусловно, у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю таким же образом", — сказал Зеленский.

Напомним, пока Путин общался с главами стран Персидского залива, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением, в котором назвал США "свиньями" и заявил, что мир движется к третьей мировой войне.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана не продлится дольше, чем четыре недели, но не исключил, что придется ввести наземные войска.