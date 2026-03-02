Зеленський запропонував "закрити небо" над Дубаєм в обмін на перемир'я з РФ, — Bloomberg

Президент України запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих фахівців зі збиття іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на перемир'я у війні Росії проти України.

Зеленський заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії Україна виробила унікальний досвід у перехопленні безпілотників, багато з яких є іранськими "Шахедами". І на його думку, лідери Близького Сходу можуть попросити Росію дотримуватися режиму припинення вогню, а натомість Україна надішле до країн Близького Сходу своїх найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів, повідомляє видання Bloomberg, журналісти якого поспілкувалися з президентом України телефоном.

Чотири роки повномасштабного вторгнення Росії дали змогу Києву розвинути унікальний досвід у перехопленні безпілотників, багато з яких — іранські "Шахеди", які просто зараз Тегеран використовує для атак проти таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Саудівська Аравія.

"Я б запропонував таке: у лідерів країн Близького Сходу чудові стосунки з росіянами, Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню. Щойно буде укладено перемир'я, ми направимо наших найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів у країни Близького Сходу", — сказав Зеленський.

Припинення вогню також може бути оголошено на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити мирне населення".

Зеленський зробив пропозицію після того, як міста на Близькому Сході, включно з Дубаєм, вихідними днями стали мішенню для іранських безпілотників і ракетних обстрілів у відповідь на військові удари США та Ізраїлю, унаслідок яких загинув верховний лідер аятолла Алі Хаменеї та інші високопоставлені чиновники.

Росія неодноразово відкидала заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні в минулому, коли Вашингтон намагався виступити посередником у мирній угоді, і немає впевненості, що Путін погодиться на припинення вогню зараз.

Відомо, що глава Кремля 2 березня провів серію телефонних розмов із лідерами країн Перської затоки, які постраждали від іранських атак, включно з Бахрейном, ОАЕ і Катаром. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва також "перебуває в постійному контакті з іранським керівництвом".

"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія і Катар мають добрі стосунки, насамперед економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю так само", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, поки Путін спілкувався з главами країн Перської затоки, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв виступив із заявою, в якій назвав США "свинями" і заявив, що світ рухається до третьої світової війни.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану не триватиме довше, ніж чотири тижні, але не виключив, що доведеться ввести наземні війська.