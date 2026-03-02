Трамп може ввести армію США в Іран, а Тегеран погрожує атакувати Європу

Дональд Трамп вважає, що військова операція в Ірані триватиме не більше чотирьох тижнів. Але Іран уже погрожує завдати удару по військових базах країн НАТО не тільки на Близькому Сході, а й у Європі.

Посол Ірану в Іспанії Реза Забіб попередив, що його країна "за необхідності завдасть удару по будь-якій американській базі в Європі" і заявив, що Іран — "країна, здатна реагувати", повідомляє Sky News.

Його заява прозвучала на тлі того, що міністр внутрішніх справ Іспанії розпорядився посилити спостереження і заходи безпеки по всій країні у зв'язку з можливими загрозами. А Іспанія відмовила США в дозволі використовувати спільно експлуатовані військові бази на своїй території для нападу на Іран, що змусило США вивести кілька літаків KC-135 з баз у Кадісі та Севільї.

В атаках на Іран були задіяні американські есмінці USS Bulkeley і USS Roosevelt, які залишили Кадіс минулого тижня, підтвердили США.

Відео дня

Але просто зараз із заявою виступає президент США Дональд Трамп, який заявив, що не виключає можливості відправки американських сухопутних військ до Ірану, "якщо це буде необхідно".

"У мене немає побоювань щодо розгортання військ на місцях — як кажуть усі президенти: "Наземних військ не буде". Я так не кажу", — заявив Трамп.

Він знову підкреслив, що війна може тривати менше чотирьох тижнів, як він спочатку припускав. І повідомив, що операція "значно випереджає графік з точки зору керівництва".

За словами Трампа, військова кампанія в Ірані необхідна для нейтралізації "колосальної загрози для Америки", тому що "програма звичайних балістичних ракет режиму швидко та різко нарощувалася, і це являло собою дуже явну, колосальну загрозу для Америки і наших військ, дислокованих за кордоном".

"У режиму вже були ракети, здатні вражати Європу і наші бази, як місцеві, так і закордонні, і незабаром у нього з'явилися б ракети, здатні досягти нашої прекрасної Америки", — заявив Трамп.

Раніше у своїй промові Трамп перерахував чотири цілі війни в Ірані: знищення ракетного потенціалу Ірану, знищення його військово-морського флоту, запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та забезпечення того, щоб "іранський режим не міг і далі фінансувати регіональних маріонеток".

У цьому списку не було згадки про зміну режиму, хоча Трамп і назвав іранський режим "хворим і зловісним".

Також Дональд Трамп заявив, що США готує небачену атаку на Іран. За словами американського президента, військові його країни ще не почали завдавати серйозних ударів.

Нагадаємо, раніше на події в Перській затоці відреагували в Москві. Глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що світ близький до третьої світової війни і назвав США "свинями".