"Третя світова майже почалася": Медведєв назвав США свинями і звинуватив в ескалації

Заступник голови Радбезу РФ виступив із низкою заяв про війну США та Ізраїлю проти Ірану. Дмитро Медведєв вважає, що Третя світова поки що не йде, але почнеться будь-якої миті, якщо Дональд Трамп продовжить свій курс.

За словами 3-го президента РФ, формально третя світова війна ще не розпочалася, але, "якщо Трамп продовжить свій божевільний курс зі злочинної зміни політичних режимів, вона безсумнівно почнеться. І тригером може стати будь-яка подія". "Це війна США та їхніх союзників за збереження глобального домінування. Свині не хочуть розлучатися з коритом", — повідомив Дмитро Медведєв.

Також у Кремлі впевнені, що вразливість "американців та ізраїльтян" на їхній території істотно зросла й Іран їм обов'язково відповість, але коли точно, Медведєв не знає: "Те, що іранці не відповіли поки що надто серйозно, значить, що в них не так багато можливостей. Але вони вміють чекати, це стародавня цивілізація".

Також Медведєв заявив, що Дональд Трамп зробив "грубу помилку" і поставив "усіх американців" під потенційний удар, а також пригрозив, що тепер Іран із "потрійною енергією" домагатиметься створення ядерної зброї.

Але водночас у Радбезі РФ не впевнені, що хтось із "західних країн" не вирішить також розв'язати проблему з "непокірною Москвою": "Жодних чарівних ліків від дій махрових ідіотів і клінічних виродків немає і бути не може", — повідомив Медведєв.

При цьому, на його думку, США "бояться Росії" і знають ціну ядерному конфлікту: "У разі його виникнення Хіросіма і Нагасакі будуть дитячою грою в пісочниці".

Дмитро Медведєв також заявив, що смерть Хаменеї, який був "батьком" для 300 млн мусульман-шиїтів, "консолідує" це релігійне співтовариство, оскільки він тепер ще й став "мучеником".

А також барвисто оцінив реакцію країн Європи на дії США та Ізраїлю.

"Лизоблюдство і гидота. Європейські васали з пожадливістю і захопленням витирають обличчя після отримання порції американо-ізраїльської "жовтої роси" прямо в очі", — заявив Дмитро Медведєв.

У США та Ізраїлі поки що заяви заступника голови Радбезу РФ не коментували.

Але раніше ТАСС повідомляв, що поки Медведєв виступав публічно, його наступник у Кремлі Володимир Путін дзвонив королю Бахрейну і главі ОАЕ, з якими він обговорював "кричущі іранські напади на територію ОАЕ і низки арабських країн".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США готує небачену атаку на Іран. За словами американського президента, військові його країни ще не почали завдавати серйозних ударів.

А тим часом Іран атакував танкер біля Оману, убивши одного з моряків, а також судно під прапором США в Бахрейні.