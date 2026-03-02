На борту був українець: Іран атакував нафтовий танкер біля Оману і торгове судно в Бахрейні (відео)

Нафтовий танкер на північний захід від порту Султан Кабус в Омані атакував іранський безпілотний катер, внаслідок чого загинув моряк-громадянин Індії. Решту команди, серед яких був і українець, евакуювали.

У прес-релізі Оманського центру морської безпеки повідомляється, що моряк загинув під час вибуху в головному машинному відділенні. Нафтовий танкер MKD VYOM, що плаває під прапором Маршталлових островів, атакували катером-безпілотником за 52 морські милі від узбережжя провінції Маскат, пише CNN.

Іран атакував танкер MKD VYOM біля Оману

Екіпаж танкера, що складався з 21 людини, включно з 16 громадянами Індії, чотирма громадянами Бангладеш і одним громадянином України, було евакуйовано торговим судном під прапором Панами, яке опинилося поруч.

Один із кораблів Королівського військово-морського флоту Оману стежить за станом пошкодженого танкера та розсилає необхідні попередження суднам, що проходять через той самий морський район.

Також повідомляється, що Іран атакував торгове судно в порту Бахрейну. За даними британської морської влади, у комерційне судно, що перебувало в порту Бахрейну, влучили два снаряди, внаслідок чого екіпажу довелося евакуюватися.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що судно було уражене "двома невідомими снарядами", що спричинило пожежу на борту.

Компанія Kpler, що займається збором даних про судноплавство і морською аналітикою, уточнила, що це був танкер класу MR Stena Imperative під американським прапором. І його атакували, коли він був на Арабській суднобудівній і ремонтній верфі в порту Бахрейну.

Атаковане судно є частиною програми ВМС США із забезпечення безпеки танкерів, у рамках якої флот комерційних танкерів під американським прапором допомагає постачати паливо військовим під час конфліктів. Якщо це підтвердиться, це стане першим відомим прямим ударом Ірану по судну, що бере участь у програмі забезпечення безпеки танкерів.

З 28 лютого сталося кілька подібних інцидентів. Ще одне судно, що перебувало приблизно за 17 морських миль від узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, було уражене "невідомим снарядом".

