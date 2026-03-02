На борту был украинец: Иран атаковал нефтяной танкер возле Омана и торговое судно в Бахрейне (видео)

Нефтяной танкер к северо-западу от порта Султан Кабус в Омане атаковал иранский беспилотный катер, в результате чего погиб моряк-гражданин Индии. Остальную команду, среди которых был и украинец, эвакуировали.

В пресс-релизе Оманского центра морской безопасности сообщается, что моряк погиб во время взрыва в главном машинном отделении. Нефтяной танкер MKD VYOM, плавающий под флагом Маршталловых островов, был атакован катером-беспилотником в 52 морских милях от побережья провинции Маскат, пишет CNN.

Иран атаковал танкер MKD VYOM у Омана

Экипаж танкера, состоящий из 21 человека, включая 16 граждан Индии, четырех граждан Бангладеш и одного гражданина Украины, был эвакуирован торговым судном под флагом Панамы, которое оказалось рядом.

Один из кораблей Королевского военно-морского флота Омана следит за состоянием поврежденного танкера и рассылает необходимые предупреждения судам, проходящим через тот же морской район.

Также сообщается, что Иран атаковал торговое судно в порту Бахрейна. По данным британских морских властей, в коммерческое судно, находившееся в порту Бахрейна, попали два снаряда, в результате чего экипажу пришлось эвакуироваться.

Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что судно было поражено "двумя неизвестными снарядами", что вызвало пожар на борту.

Компания Kpler, занимающаяся сбором данных о судоходстве и морской аналитикой, уточнила, что это был танкер класса MR Stena Imperative под американским флагом. И его атаковали, когда он был на Арабской судостроительной и ремонтной верфи в порту Бахрейна.

Атакованное судно является частью программы ВМС США по обеспечению безопасности танкеров, в рамках которой флот коммерческих танкеров под американским флагом помогает поставлять топливо военным во время конфликтов. Если это подтвердится, это станет первым известным прямым ударом Ирана по судну, участвующему в программе обеспечения безопасности танкеров.

С 28 февраля произошло несколько подобных инцидентов. Еще одно судно, находившееся примерно в 17 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов, было поражено "неизвестным снарядом".

Напомним, тем временем компания Qatar Energy приостанавливает производство сжиженного природного газа в Рас-Лаффане после атак беспилотников.

А тем временем миллиардеры массово покидают страны Персидского залива на частных самолетах, за что платят сотни тысяч долларов.