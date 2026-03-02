Бегство под обстрелами: миллиардеры платят сотни тысяч долларов, чтобы покинуть Дубай

Сверхбогатая элита тратит до 350 000 долларов на побег с Ближнего Востока на частных самолетах. Миллиардеры улетают и уезжают в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуироваться из стран Персидского залива после атак Ирана.

Абу-Даби, Дубай , Катар и Бахрейн — регионы, населенные богатыми людьми и ранее считавшиеся безопасными странами, подверглись атакам иранских дронов и ракет. И теперь оттуда бегут богачи, которые считали, что война их не настигнет, пишет Daily Mail.

Иран атаковал аэропорт в Дубае

Эр-Рияд становится ключевым маршрутом для тех, кто ищет безопасный способ покинуть Ближний Восток, поскольку аэропорт в столице Саудовской Аравии — один из немногих, которые все еще функционируют.

Однако поездка обходится дорого — по сообщениям, частные охранные компании заказывают целые автопарки внедорожников для перевозки людей из Дубая в Эр-Рияд за 10 часов, а затем фрахтуют частные самолеты.

Среди эвакуируемых — топ-менеджеры глобальных финансовых компаний и состоятельные люди, отдыхавшие в регионе или находившиеся там в деловой поездке .

Резкий рост спроса на аварийные выходы приводит к повышению цен на внедорожники и частные самолеты: сообщается, что стоимость перелетов на частных самолетах из Эр-Рияда в Европу теперь достигает 350 000 долларов США.

Саудовская Аравия, по всей видимости, является самой безопасной страной для выезда из Ближнего Востока после того, как маршруты из Омана были закрыты в результате иранского удара по порту и нефтяному танкеру в этой стране в воскресенье.

В Эр-Рияде расположен один крупный международный аэропорт — Международный аэропорт имени короля Халида (RUH), примерно в 35 км от центра города. Аэропорт имеет пять пассажирских терминалов и обычно выполняет рейсы в Европу, Америку, Азию, на Ближний Восток и в Африку.

В Саудовской Аравии также смягчились визовые правила, а это значит, что граждане многих стран могут получить визу по прибытии, а не заранее, что делает ее привлекательным вариантом для экстренного выезда.

Хотя Саудовская Аравия на минувших выходных избежала основной части иранских ударов, однако утром 2 марта иранский беспилотник нанес удар по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре после чего предприятие было закрыто.

Торбьорн Солтведт, аналитик по Ближнему Востоку в компании Verisk Maplecroft, занимающейся анализом рисков, заявил, что это свидетельствует о том, что энергетическая инфраструктура Персидского залива теперь "находится под прицелом Ирана".

Иран атакует Дубай

"Это нападение, вероятно, также подтолкнет Саудовскую Аравию и соседние государства Персидского залива к присоединению к военным операциям США и Израиля против Ирана", — сказал он.

Ранее хорошо укрепленные энергетические объекты Саудовской Аравии уже становились мишенью для атак, наиболее заметный случай произошел в сентябре 2019 года, когда удары беспилотников и ракет по заводам в Абкайке и Хурайсе временно вывели из строя более половины добычи нефти в королевстве. В 2021 году Рас-Танура подверглась нападению со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Напомним, тем временем компания Qatar Energy приостанавливает производство сжиженного природного газа в Рас-Лаффане после атак беспилотников.

А известная телеведущая Василиса Фролова вместе с семьей лично слышала серию мощных взрывов и видела процесс перехвата ракет в небе над Дубаем. Несмотря на работу ПВО, в стране до сих пор не наладили систему гражданского оповещения, рассказала Фролова.