Втеча під обстрілами: мільярдери платять сотні тисяч доларів, щоб покинути Дубай

Надбагата еліта витрачає до 350 000 доларів на втечу з Близького Сходу на приватних літаках. Мільярдери відлітають і виїжджають до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися з країн Перської затоки після атак Ірану.

Абу-Дабі, Дубай, Катар і Бахрейн — регіони, населені багатими людьми, які раніше вважалися безпечними країнами, зазнали атак іранських дронів і ракет. І тепер звідти тікають багатії, які вважали, що війна їх не наздожене, пише Daily Mail.

Іран атакував аеропорт у Дубаї

Ер-Ріяд стає ключовим маршрутом для тих, хто шукає безпечний спосіб покинути Близький Схід, оскільки аеропорт у столиці Саудівської Аравії — один із небагатьох, які все ще функціонують.

Однак поїздка обходиться дорого — за повідомленнями, приватні охоронні компанії замовляють цілі автопарки позашляховиків для перевезення людей з Дубая в Ер-Ріяд за 10 годин, а потім фрахтують приватні літаки.

Серед евакуйованих — топ-менеджери глобальних фінансових компаній і заможні люди, які відпочивали в регіоні або перебували там у діловій поїздці.

Різке зростання попиту на аварійні виходи призводить до підвищення цін на позашляховики і приватні літаки: повідомляють, що вартість перельотів на приватних літаках з Ер-Ріяда до Європи тепер сягає 350 000 доларів США.

Саудівська Аравія, найімовірніше, є найбезпечнішою країною для виїзду з Близького Сходу після того, як маршрути з Оману закрили внаслідок іранського удару по порту і нафтовому танкеру в цій країні в неділю.

В Ер-Ріяді розташований один великий міжнародний аеропорт — Міжнародний аеропорт імені короля Халіда (RUH), приблизно за 35 км від центру міста. Аеропорт має п'ять пасажирських терміналів і зазвичай виконує рейси в Європу, Америку, Азію, на Близький Схід і в Африку.

У Саудівській Аравії також пом'якшилися візові правила, а це означає, що громадяни багатьох країн можуть отримати візу після прибуття, а не заздалегідь, що робить її привабливим варіантом для екстреного виїзду.

Хоча Саудівська Аравія минулими вихідними уникла основної частини іранських ударів, проте вранці 2 березня іранський безпілотник завдав удару по найбільшому у світі нафтопереробному заводу в Рас-Танурі, після чого підприємство було закрито.

Торбйорн Солтведт, аналітик з Близького Сходу в компанії Verisk Maplecroft, що займається аналізом ризиків, заявив, що це свідчить про те, що енергетична інфраструктура Перської затоки тепер "перебуває під прицілом Ірану".

Іран атакує Дубай

"Цей напад, ймовірно, також підштовхне Саудівську Аравію і сусідні держави Перської затоки до приєднання до військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану", — сказав він.

Раніше добре укріплені енергетичні об'єкти Саудівської Аравії вже ставали мішенню для атак, найпомітніший випадок стався у вересні 2019 року, коли удари дронів і ракет по заводах в Абкайці та Хурайсі тимчасово вивели з ладу понад половину видобутку нафти в королівстві. 2021 року Рас-Танура зазнала нападу з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

Нагадаємо, тим часом компанія Qatar Energy призупиняє виробництво скрапленого природного газу в Рас-Лаффані після атак безпілотників.

А відома телеведуча Василіса Фролова разом із сім'єю особисто чула серію потужних вибухів і бачила процес перехоплення ракет у небі над Дубаєм. Попри роботу ППО, у країні досі не налагодили систему цивільного оповіщення, розповіла Фролова.