Втеча під обстрілами: мільярдери платять сотні тисяч доларів, щоб покинути Дубай
Надбагата еліта витрачає до 350 000 доларів на втечу з Близького Сходу на приватних літаках. Мільярдери відлітають і виїжджають до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися з країн Перської затоки після атак Ірану.
Абу-Дабі, Дубай, Катар і Бахрейн — регіони, населені багатими людьми, які раніше вважалися безпечними країнами, зазнали атак іранських дронів і ракет. І тепер звідти тікають багатії, які вважали, що війна їх не наздожене, пише Daily Mail.
Ер-Ріяд стає ключовим маршрутом для тих, хто шукає безпечний спосіб покинути Близький Схід, оскільки аеропорт у столиці Саудівської Аравії — один із небагатьох, які все ще функціонують.
Однак поїздка обходиться дорого — за повідомленнями, приватні охоронні компанії замовляють цілі автопарки позашляховиків для перевезення людей з Дубая в Ер-Ріяд за 10 годин, а потім фрахтують приватні літаки.
Серед евакуйованих — топ-менеджери глобальних фінансових компаній і заможні люди, які відпочивали в регіоні або перебували там у діловій поїздці.
Різке зростання попиту на аварійні виходи призводить до підвищення цін на позашляховики і приватні літаки: повідомляють, що вартість перельотів на приватних літаках з Ер-Ріяда до Європи тепер сягає 350 000 доларів США.
Саудівська Аравія, найімовірніше, є найбезпечнішою країною для виїзду з Близького Сходу після того, як маршрути з Оману закрили внаслідок іранського удару по порту і нафтовому танкеру в цій країні в неділю.
В Ер-Ріяді розташований один великий міжнародний аеропорт — Міжнародний аеропорт імені короля Халіда (RUH), приблизно за 35 км від центру міста. Аеропорт має п'ять пасажирських терміналів і зазвичай виконує рейси в Європу, Америку, Азію, на Близький Схід і в Африку.
У Саудівській Аравії також пом'якшилися візові правила, а це означає, що громадяни багатьох країн можуть отримати візу після прибуття, а не заздалегідь, що робить її привабливим варіантом для екстреного виїзду.
Хоча Саудівська Аравія минулими вихідними уникла основної частини іранських ударів, проте вранці 2 березня іранський безпілотник завдав удару по найбільшому у світі нафтопереробному заводу в Рас-Танурі, після чого підприємство було закрито.
Торбйорн Солтведт, аналітик з Близького Сходу в компанії Verisk Maplecroft, що займається аналізом ризиків, заявив, що це свідчить про те, що енергетична інфраструктура Перської затоки тепер "перебуває під прицілом Ірану".
"Цей напад, ймовірно, також підштовхне Саудівську Аравію і сусідні держави Перської затоки до приєднання до військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану", — сказав він.
Раніше добре укріплені енергетичні об'єкти Саудівської Аравії вже ставали мішенню для атак, найпомітніший випадок стався у вересні 2019 року, коли удари дронів і ракет по заводах в Абкайці та Хурайсі тимчасово вивели з ладу понад половину видобутку нафти в королівстві. 2021 року Рас-Танура зазнала нападу з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.
Нагадаємо, тим часом компанія Qatar Energy призупиняє виробництво скрапленого природного газу в Рас-Лаффані після атак безпілотників.
А відома телеведуча Василіса Фролова разом із сім'єю особисто чула серію потужних вибухів і бачила процес перехоплення ракет у небі над Дубаєм. Попри роботу ППО, у країні досі не налагодили систему цивільного оповіщення, розповіла Фролова.