"Третья мировая почти началась": Медведев назвал США свиньями и обвинил в эскалации

Замглавы Совбеза РФ выступил с рядом заявлений про войну США и Израиля против Ирана. Дмитрий Медведев считает, что Третья мировая пока не идет, но начнется в любой миг, если Дональд Трамп продолжит свой курс.

По словам 3-го президента РФ, формально третья мировая война еще не началась, но, "если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется. И триггером может стать любое событие". "Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом", — сообщил Дмитрий Медведев.

Также в Кремле уверены, что уязвимость "американцев и израильтян" на их территории существенно возросла и Иран им обязательно ответит, но когда точно, Медведев не знает: "То, что иранцы не ответили пока слишком серьезно, значит, что у них не так много возможностей. Но они умеют ждать, это древняя цивилизация".

Відео дня

Также Медведев заявил, что Дональд Трамп совершил "грубейшую ошибку" и поставил "всех американцев" под потенциальный удар, а также пригрозил, что теперь Иран с "утроенной энергией" будет добиваться создания ядерного оружия.

Но при этом в Совбезе РФ не уверены, что кто-то из "западных стран" не решит также решить проблему с "непокорной Москвой": "Никаких волшебных лекарств от действий махровых идиотов и клинических ублюдков нет и быть не может", — сообщил Медведев.

При этом по его мнению, США "боятся России" и знают цену ядерному конфликту: "В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице".

Дмитрий Медведев также заявил, что смерть Хаменеи, который был "отцом" для 300 млн мусульман-шиитов "консолидирует" это религиозное сообщество, так как он теперь еще и стал "мучеником".

А также цветисто оценил реакцию стран Европы на действия США и Израиля.

"Лизоблюдство и мерзость. Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской "желтой росы" прямо в глаза", — заявил Дмитрий Медведев.

В США и Израиле пока заявления замглавы Совбеза РФ не комментировали.

Но ранее ТАСС сообщал, что пока Медведев выступал публично, его преемник в Кремле Владимир Путин звонил королю Бахрейна и главе ОАЭ с которыми он обсуждал "вопиющие иранские нападения на территорию ОАЭ и ряда арабских стран".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США готовит невиданную атаку на Иран. По словам американского президента, военные его страны еще не начали наносить серьезные удары.

А тем временем Иран атаковал танкер у Омана, убив одного из моряков, а также судно под флагом США в Бахрейне.