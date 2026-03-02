"Даже не начинали": Трамп анонсировал "самую большую атаку" на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готовит невиданную атаку на Иран. По словам американского президента, военные его страны еще не начали наносить серьезные удары.

Глава Белого Дома подчеркивает, что США "выбьют все д*рьмо из них", говоря о действующем режиме в Тегеране. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Скоро будет наша большая атака на Иран. Мы даже не начали наносить им серьезные удары, большая атака еще даже не состоялась", — заявил президент США.

Трамп также заявил, что не хочет, чтобы война затягивалась "слишком долго". Также глава Белого дома сказал, что в планах США провести кампанию продолжительностью не более месяца.

"Я всегда считал, что это продлится четыре недели. И мы немного опережаем график. Мы действительно это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно", — говорит президент США, отвечая на вопрос о помощи народу Ирана не только военным путем.

Відео дня

Сейчас президент США убежден, что ситуация на Ближнем Востоке может стать опасной. В то же время Трамп добавляет, что сейчас Иран не готов к переговорам, ведь неизвестно, с кем именно и кто именно сейчас является руководителем этого государства после ликвидации 49 руководителей высшего уровня в Иране.

Ранее Фокус сообщал о заявлении Трампа о возобновлении переговоров с Ираном. Президент США заявил, что новое руководство Ирана стремится провести с ним переговоры после американских ударов, которые привели к гибели аятоллы Али Хаменеи и втянули регион в войну.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил о ликвидации всего военного руководства Ирана. Военная операция Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана продлится столько, сколько это будет необходимо для реализации всех целей, указал президент США.