"Навіть не починали": Трамп анонсував "найбільшу атаку" на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готує небачену атаку на Іран. За словами американського президента, військові його країни ще не почали завдавати серйозних ударів.

Очільник Білого Дому підкреслює, що США "виб'ють все л*йно з них", говорячи про чинний режим у Тегерані. Про це він розповів у інтерв'ю CNN.

"Скоро буде наша велика атака на Іран. Ми навіть не почали завдавати їм серйозних ударів, велика атака ще навіть не відбулася", — заявив президент США.

Трамп також заявив, що не хоче, аби війна затягувалася "надто довго". Також очільник Білого дому сказав, що в планах США провести кампанію трвиалістю не більше місяця.

"Я завжди вважав, що це триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік. Ми справді це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. Надворі небезпечно", — говорить президент США, відповідаючи на питання про допомогу народу Ірану не тільки військовим шляхом.

Відео дня

Наразі президент США переконаний, що ситуація на Близькому сході може стати небезпечнішою. Водночас Трамп додає, що наразі Іран не готовий до перемови, адже невідомо, з ким саме і хто саме нині є керівником цієї держави після ліквідації 49 очільників найвищого рівня в Ірані.

Раніше Фокус повідомляв про заяву Трампа щодо поновлення перемовин з Іраном. Президент США заявив, що нове керівництво Ірану прагне провести з ним переговори після американських ударів, які призвели до загибелі аятоли Алі Хаменеї та втягнули регіон у війну.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив про ліквідацію всього військового керівництва Ірану. Військова операція Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки це буде необхідним для реалізації усіх цілей, вказав президент США.