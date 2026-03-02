Трамп может ввести армию США в Иран, а Тегеран угрожает атаковать Европу

Дональд Трамп считает, что военная операция в Иране займет не более четырех недель. Но Иран уже грозит нанести удар по военным базам стран НАТО не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

Посол Ирана в Испании Реза Забиб предупредил, что его страна "при необходимости нанесет удар по любой американской базе в Европе" и заявил, что Иран — "страна, способная реагировать", сообщает Sky News.

Его заявление прозвучало на фоне того, что министр внутренних дел Испании распорядился усилить наблюдение и меры безопасности по всей стране в связи с возможными угрозами. А Испания отказала США в разрешении использовать совместно эксплуатируемые военные базы на своей территории для нападения на Иран, что вынудило США вывести несколько самолетов KC-135 с баз в Кадисе и Севилье.

В атаках на Иран были задействованы американские эсминцы USS Bulkeley и USS Roosevelt, покинувшие Кадис на прошлой неделе, подтвердили США.

Но прямо сейчас с заявлением выступает президент США Дональд Трамп, который заявил, что не исключает возможности отправки американских сухопутных войск в Иран, "если это будет необходимо".

"У меня нет опасений по поводу развертывания войск на местах — как говорят все президенты: "Наземных войск не будет". Я так не говорю", — заявил Трамп.

Он вновь подчеркнул, что война может продлиться меньше четырех недель, как он первоначально предполагал. И сообщил, что операция "значительно опережает график с точки зрения руководства".

По словам Трампа, военная кампания в Иране необходима для нейтрализации "колоссальной угрозы для Америки", потому что "программа обычных баллистических ракет режима быстро и резко наращивалась, и это представляло собой очень явную, колоссальную угрозу для Америки и наших войск, дислоцированных за рубежом".

"У режима уже были ракеты, способные поражать Европу и наши базы, как местные, так и зарубежные, и вскоре у него появились бы ракеты, способные достичь нашей прекрасной Америки", - заявил Трамп.

Ранее в своей речи Трамп перечислил четыре цели войны в Иране: уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение его военно-морского флота, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение того, чтобы "иранский режим не мог продолжать финансировать региональных марионеток".

В этом списке не было упоминания о смене режима, хотя Трамп и назвал иранский режим "больным и зловещим".

Также Дональд Трамп заявил, что США готовит невиданную атаку на Иран. По словам американского президента, военные его страны еще не начали наносить серьезные удары.

Напомним, ранее на события в Персидском заливе отреагировали в Москве. Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир близок к третьей мировой войне и назвал США "свиньями".