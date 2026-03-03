Британську авіабазу на Кіпрі атакував "Шахед", в якому виявили російські компоненти, — ЗМІ (відео)

В іранському безпілотнику-камікадзе типу "Шахед", який було запущено на авіабазу Великобританії на Кіпрі, нібито помітили російську радіоелектронну захищену CRPA-антену "Комета".

Раніше такі антени вже були помічені на російських "Шахедах", якими РФ атакувала Україну. Про це повідомляють Clash Report та OSINT-канали.

Антена "Комета-М" була, як повідомляється, знайдена у уламках іранського безпілотника Shahed-136, який атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі у ніч з 1 на 2 березня.

"Така сама система використовується на російських безпілотниках і ракетах в Україні, що свідчить про можливий зворотний трансфер технологій між Іраном і Росією", — пише Clash Report.

Правдивість кадрів, які поширили у мережі разом із новиною про знайдену російську антену у "Шахеді", не встановлена.

Відео дня

Видання The Guardian розповідало, що загалом понад 1000 дронів, значна частина з яких, ймовірно, є саме БпЛА типу Shahed 136, була випущена з Ірану з моменту першого нападу США та Ізраїлю у суботу вранці.

Не таємниця, що Росія та Іран — союзники, і РФ допомагала Ірану зокрема під час придушення масштабних протестів, що сколихнули країну нещодавно. Видання Foreign Policy писало, що Кремль постачає Тегерану зокрема автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку, вертольоти, а також технології для контролю над інтернетом.

Як працює російська антена "Комета" у "Шахедах"

"Комета" — це адаптивна антенна решітка з контрольованою спрямованістю прийому. Вона дозволяє приймати сигнали навігації від групи супутників систем GPS L1 і Glonass G1 навіть в умовах сильного радіоелектронного придушення. Антена виконує завдання приймати сигнали згори, ігноруючи при цьому перешкоди, що виникають унизу.

"Комети", які РФ застосовувала ще на початку повномасштабного вторгнення, мали лише 4 елементи приймання сигналу. Однак, відповідно до того, як Україна посилювала власні системи РЕБ (радіоелектронної боротьби), творці нарощували їхню кількість.

У 2023 році з'явилася така антена, яка вже мала 8 елементів. На початку 2025 року в Україні помітили "Комету", в якій було вже 12 антенних елементів. У березні того ж року було знайдено антену з 16 елементами, однак вони належали китайському виробництву.

Нагадаємо, увечері 2 березня агентство Reuters повідомило, що Іран повністю закрив Ормузьку протоку.

Також видання Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський запропонував "закрити небо" над Дубаєм в обмін на перемир'я з Росією.