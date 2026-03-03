У наступні 24 години по Ірану вдарять з новою силою: у Вашингтоні назвали нові цілі атак, — CNN

Перша хвиля атак на Іран вже досягла своєї мети, тому у найближчі 24 години очікується "значне посилення" ударів США та Ізраїлю по країні.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що військова операція в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів, вона йде "швидше, ніж очікувалося". Про це у коментарі для CNN заявив високопоставлений американський чиновник.

За оцінками Вашингтона, перша хвиля атак досягла своєї мети — послабила оборонні можливості Ірану. Тому настав час для реалізації другого етапу бомбардувань, в ході якого планується знищення ракетного виробництва, безпілотних літальних апаратів і військово-морських сил країни, повідомив посадовець.

Співрозмовник також додав, що запаси ракет у США вичерпуються. Зокрема він згадав про ракети наземного ураження "Томагавк" та ракети-перехоплювачі SM-3.

Посилений обстріл об'єктів Ірану ще вдень 2 березня анонсував президент США Дональд Трамп, який в інтерв'ю для CNN розповів, що їхні сили "ще навіть не починали".

Варто зауважити, що про посилення бомбардувань Ірану також говорив державний секретар США Марко Рубіо. Як передає Clash Report, він назвав наступну фазу військової операції "ще потужнішою".

"Найсильніші удари ще попереду від американських військових. Наступна фаза буде ще жорстокішою", — наголосив Рубіо.

На тлі цих заяв Державний департамент США закликав американців негайно виїхати з низки країн Близького Сходу комерційним транспортом через серйозні ризики для безпеки. Йшлося про Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданію, Кувейт, Оман, Катар, ОАЕ та інші країни.

Водночас американська розвідка 2 березня попередила про можливий удар Ірану по США після смерті верховного лідера країни Алі Хаменеї. Як писало агентство Reuters, Тегеран та союзники можуть здійснити цілеспрямовану атаку на Штати, хоча така ймовірність не є значною.

Нагадаємо, раніше у Clash Report писали, що британську авіабазу на Кіпрі атакував "Шахед" з російськими компонентами.

Також Reuters повідомило, що Іран повністю перекрив Ормузьку протоку, через що ціни на нафту підуть вгору.