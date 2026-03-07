ОАЕ "перебуває у стані війни": президент розповів про ситуацію в країні після авіаударів Ірану

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна фактично "перебуває у стані війни", проте почувається впевнено і готова дати відсіч будь-яким загрозам. Крім того, він попередив потенційних ворогів, що напад на ОАЕ не буде легким.

Як повідомляє видання Reuters, про це глава держави заявив під час візиту у госпіталь, де проходить лікування постраждалі від авіаударів. Зокрема, це були перші публічні коментарі Мохаммеда бін Заїда після того, як Іран здійснив ракетні удари по одному з сусідів Еміратів у Перській затоці на фоні американо-ізраїльських ударів.

Він підкреслив, що країна "має товсту шкіру і гірку плоть, тож не є легкою здобиччю". Президент додав, що ОАЕ виконуватимуть свій обов’язок перед громадянами та мешканцями, яких він назвав частиною своєї родини. Він наголосив, що всі сім еміратів, включно з Дубаєм, стоятимуть на захисті кожного жителя держави.

Крім того, у звіті про діяльність протиповітряної оборони ОАЕ, оприлюдненому на сторінці в X Міністерством оборони, наголошується, що країна залишається повністю готовою відбивати будь-які загрози. Влада рішуче протистоятиме будь-яким спробам підірвати безпеку держави, забезпечуючи захист суверенітету, стабільності, національних інтересів та оборонного потенціалу.

Також Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що 7 березня протиповітряна оборона країни відбиває ракетні та безпілотні атаки з боку Ірану. За даними відомства, чутні в різних регіонах країни звуки виникають через перехоплення балістичних ракет і безпілотників системами ППО та винищувачами.

Іран атакував ОАЕ — що про це відомо

Нагадаємо, що 28 лютого Іран у відповідь на військові удари США та Ізраїлю почав ракетні та дронові атаки по сусідніх країнах, де розташовані американські військові, включно з ОАЕ. Зокрема, тоді Дубай зазнав кількох хвиль ударів балістичних ракет та ударних безпілотників. Влада країни підтвердила повну готовність захищати громадян і територію, а також призупинила роботу аеропортів для гарантування безпеки.

Також повідомлялося, що 3 березня іранські безпілотники атакували складські приміщення в порту Фуджейра в ОАЕ. Через загрозу безпеці оператори складів, зокрема Vopak, VTTI, MENA та GPS, тимчасово призупинили роботу та обмежили доступ персоналу.

Згодом, цього ж дня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з лідером ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Під час цієї розмови посадовці домовилися про координацію дій спеціальних команд для надання допомоги.

Сьогодні Фокус писав, що іранський президент Масуд Пезешкіан заявив про намір його країни вибачитися та припинити обстріли сусідніх країн, але при цьому 7 березня зранку в ОАЕ знову було чутно вибухи через нову хвилю атак з боку Ірану.