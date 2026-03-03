Україна готова допомагати: Зеленський обговорив з лідером ОАЕ наслідки іранських ударів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо загострення ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Він висловив співчуття у зв’язку з загибеллю цивільних осіб і наголосив на важливості захисту мирного населення від масштабних атак Ірану.

Як повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram, під час обговорення було детально розглянуто наслідки ударів іранського режиму, які вражають не лише військові об’єкти, а й житлові будинки, торгові центри та релігійні споруди. Лідери домовилися про координацію дій спеціальних команд для надання допомоги постраждалим і посилення безпеки цивільних

"Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі", — йдеться в дописі.

Україна може надати допомогу у боротьбі з іранськими БпЛА

Варто зауважити, що раніше Зеленський зазначав, що Україна готова ділитися напрацьованим досвідом у боротьбі з іранськими безпілотниками. Хоча офіційних звернень від Великої Британії чи країн Близького Сходу поки не надходило, Київ відкритий до співпраці та готовий надавати практичну допомогу. За словами президента, подібний обмін досвідом вже відбувався на початку повномасштабної війни, коли українські військові проходили підготовку за кордоном, зокрема в Німеччині, Великій Британії та США. Окрім цього, Україна вже отримує звернення щодо евакуації громадян через загострення ситуації на Близькому Сході, а координацію цих дій веде міністр закордонних справ Андрій Сибіга за участю розвідувальних і профільних служб.

Також видання Bloomberg повідомляло, що Зеленський готовий направити на Близький Схід українських спеціалістів із протидії іранським безпілотникам, якщо лідери відповідних країн зможуть переконати Володимира Путіна погодитися на перемир’я у війні з Україною.

Крім того, в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera Зеленський розповів, що події навколо Ірану безпосередньо впливають на стратегічну ситуацію, в якій Україна веде війну проти Росії. Він назвав атаки США та Ізраїлю по іранських військових об’єктах виправданими через постачання Тегераном озброєння Росії, але водночас зазначив ризик уповільнення допомоги Україні, якщо американські системи ППО будуть задіяні у регіоні.