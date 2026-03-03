Путін "зазнав невдачі": Зеленський розповів про провал наступу РФ та ризики через війну в Ірані

Президент України заявив, що Росія не досягла поставлених цілей під час зимового наступу, однак нова ескалація на Близькому Сході може створити для Києва додаткові безпекові виклики. Насамперед ідеться про ризик скорочення або затримки постачання систем ППО та ракет, необхідних для захисту українського неба.

Як розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, події навколо Ірану безпосередньо впливають на стратегічне середовище, у якому Україна веде війну проти Росії.

Удари по Ірану: стратегічний тиск на союзника Москви чи новий виклик для Києва

Глава держави назвав атаки на іранські військові об’єкти виправданими, оскільки Тегеран постачає Росії значні обсяги озброєння, зокрема безпілотники та ракети. Водночас він визнав, що розширення конфлікту на Близькому Сході може призвести до перерозподілу американських оборонних ресурсів.

Зеленський нагадав про ситуацію в червні 2025 року, коли під час 12-денної ескалації між Ізраїлем та Іраном постачання ракет Україні було сповільнене. За його словами, нині існує ризик повторення подібного сценарію, якщо системи Patriot та інші засоби протиракетної оборони знадобляться США та їхнім союзникам для захисту власних інтересів у регіоні.

"Так, Ізраїль тоді зазнав атаки з боку Ірану, і програми доставки ракет для нас були уповільнені. Цього ще не сталося, але я боюся, що це може статися знову", -розповів посадовець.

Він також підкреслив, що не вбачає тотожності між російським вторгненням в Україну та операціями США й Ізраїлю проти Ірану, оскільки характер і передумови цих конфліктів є принципово різними.

"Вони атакують режим, який хоче створити атомну бомбу. З іншого боку, в Україну вторглися наземні війська: протягом 12 років Росія намагалася окупувати нас силою. В іранському сценарії я бачу серйозну проблему із продовженням війни. Якщо вони не розмовлятимуть один з одним, кількість смертей серед цивільного населення зростатиме", — пояснив Зеленський.

Путін слабший, ніж здається: про втрати РФ і провал зимового наступу

Крім того, в цьому інтерв’ю, президент охарактеризував главу Кремля Володимир Путін як слабкого союзника Ірану, а також додав що Москва демонструє підтримку радше риторично, ніж практично. Він припустив, що Росія могла передати Тегерану частину озброєнь, включно з безпілотниками типу "Шахед", виробництво яких нині налагоджене на російських підприємствах за іранською ліцензією.

Зеленський заявив, що російська армія щомісяця втрачає до 35 тисяч військових. За його оцінкою, навіть масштабна мобілізація не забезпечує зростання чисельності сил, оскільки втрати фактично дорівнюють кількості новобранців. Він переконаний, що реальний переговорний процес розпочнеться лише тоді, коли військовий потенціал Росії почне зменшуватися.

Окремо президент наголосив, що зимова кампанія РФ не досягла стратегічних цілей, а спроби дестабілізувати Україну через удари по енергетичній інфраструктурі не призвели до внутрішнього розколу. З початку року, за його словами, українські сили повернули під контроль 460 квадратних кілометрів території.

Чому Україна не віддасть Донбас в обмін на "мир"

Зеленський повідомив, що тристоронні консультації за участю США залишаються в порядку денному. Серед можливих майданчиків для переговорів він назвав Женеву, Австрію, Ватикан або Туреччину.

Водночас переговорний процес зайшов у глухий кут у питанні територіального контролю та гарантій безпеки. За словами президента, Україна погодилася розглянути варіант замороження лінії фронту як компромісну пропозицію американської сторони. Однак Москва наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу.

Глава держави категорично відкинув можливість обміну територіями. Він заявив, що не залишить Донбас і сотні тисяч громадян України, які там проживають. Також він наголосив, що Росія не може визначати, чи будуть на території України розміщені іноземні війська, особливо з огляду на участь у війні військових із Північної Кореї на боці РФ.

Співпраця з Європою у виробництві дронів

Президент підкреслив, що Україна фактично захищає не лише себе, а й європейський континент. Він виступив за розширення оборонної співпраці, зокрема у сфері безпілотних технологій, і запропонував модель спільної оборони, що передбачає створення систем стримування з активним використанням дронів.

За його словами, Європа має достатній економічний потенціал, однак її військово-промисловий комплекс поки не здатен повністю замінити підтримку США. Одним із рішень він назвав ліцензування виробництва американського озброєння в європейських країнах та в Україні.

Коментуючи позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", Зеленський заявив, що об’єкт неодноразово зазнавав російських обстрілів, а його ремонт можливий лише після припинення бойових дій.

Водночас він позитивно оцінив взаємодію з прем’єр-міністеркою Італії Джорджа Мелоні, а також пояснив, що Рим послідовно підтримує Україну.

Вибори після війни та відповідь на критику щодо корупції

Зеленський підтвердив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення війни, а не під час тимчасового перемир’я. Питання своєї участі в майбутній кампанії він залишив відкритим.

"Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. І я зовсім не впевнений, що балотуватимуся; подивлюся, чого хочуть українці", — зауважив він.

Щодо закидів у недостатній боротьбі з корупцією президент заявив, що в Україні створено незалежні антикорупційні інституції, які мають повноваження проводити розслідування та притягати винних до відповідальності.

Нагадаємо, видання Politico писало, що військова операція США проти Ірану може відволікти увагу Вашингтона від України і вплинути на постачання озброєння. Через це Київ ризикує отримати менше систем ППО та ракет для захисту свого неба.

Ба більше, у соціальних мереажх Дональд Трамп опублікував пост, де звинуватив адміністрацію Джо Байдена у надмірному постачанні зброї Україні та заявив, що це ослабило запаси озброєнь Сполучених Штатів.