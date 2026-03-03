"Витратив весь свій час і гроші": Трамп розкритикував Байдена за "надмірну" допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена у надмірному постачанні зброї Україні та заявив, що це ослабило запаси озброєнь Сполучених Штатів. Він підкреслив, що поставки не були компенсовані поповненням запасів, що, на його думку, може знизити готовність армії США.

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що США мають рекордні запаси боєприпасів середнього та високого класу, здатні забезпечувати тривалі та ефективні військові операції.

Ба більше у своєму дописі він розкритикував дії адміністрації Байдена, стверджуючи, що сотні мільярдів доларів були витрачені на підтримку України без відновлення запасів високоякісної зброї.

Публікація Дональда Трампа в Truth Social Фото: Скриншот

"У найвищому сенсі, у нас є хороші запаси, але ми не там, де хочемо бути. Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, ВІДДАЮЧИ все пі‑третім Барнуму (Зеленському!) з України — сотні мільярдів доларів — і, хоча він віддав так багато надвисокоякісної зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити", — написав посадовець у своєму пості.

Крім того, Трамп наголосив, що він продовжує зміцнювати армію та підтримувати боєздатність США, залишаючи країну готовою до будь-яких військових викликів.

"На щастя, я відновив армію під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати укомплектовані та готові до ПЕРЕМОГИ, ВЕЛИКОЇ", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, тривале загострення на Близькому Сході може вплинути на обсяги міжнародної військової допомоги Україні, однак наразі постачання зброї залишаються стабільними. Водночас українська влада посилює власне оборонне виробництво та забезпечує фінансування оборонного сектору на випадок затяжного конфлікту.

Також видання Politico писало, що військова кампанія США проти Ірану може відвернути увагу Вашингтона від українського фронту та створити ризики для постачання сучасної зброї Києву. Зокрема, європейські урядовці та українська влада побоюються, що активні бойові дії на Близькому Сході зменшать доступні запаси озброєння. Водночас дипломатичні контакти тривають, але через конфлікт зміщуються терміни переговорів і фінансової підтримки, що створює додаткові виклики для оборонного сектору України.