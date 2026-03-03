Трамп зміщує фокус на конфлікт з Іраном: у Politico пояснили, які наслідки це матиме для України

Військова кампанія США проти Ірану може змінити баланс уваги Вашингтона і вплинути на підтримку України у війні з Росією. З огляду на нещодавні події, наразі у Європі зростає занепокоєння, що затяжний конфлікт на Близькому Сході позначиться як на темпах мирних зусиль, так і на постачанні критично важливого озброєння Києву.

Як йдеться в матеріалі Politico, європейські урядовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа може поступово змістити фокус із російсько-української війни на нову військову операцію проти Ірану. За їхніми оцінками, питання не лише у політичній увазі, а й у ресурсах, оскільки активні бойові дії на Близькому Сході потребують значних обсягів ракет і техніки, а це в свою чергу скорочує доступні запаси для партнерів США.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголосив, що для Києва збереження стабільних поставок сучасних систем озброєння є питанням безпеки та життя. Він визнав, що у разі тривалого протистояння між США та Іраном ризики для оборонних поставок зростуть. Водночас Україна розраховує посилити власне виробництво та втримати внутрішнє фінансування оборонного сектору.

Натомість лідер США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану може тривати кілька тижнів, однак не виключив і довшого сценарію. Тавсе ж,на думкуаналітиків, ця ескалація здатна перерости у ширший конфлікт із непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки та стратегічних пріоритетів США.

"Як можна звинуватити Трампа в тому, що він проводить політику або розглядає можливість поновлення зусиль щодо обмеження росіян в Україні, якщо він щойно відкрив ще один фронт у потенційній війні? Так само, якщо ви збираєтеся випустити багато обладнання та техніки в регіон, у вас не буде запасів", -зауважив представник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Ед Арнольд.

За його ж словами, інтенсивне використання перехоплювачів та іншого озброєння зменшує резерви, а це зрештою впливає на експорт і військову допомогу союзникам.

Та все ж у Вашингтоні ще до початку авіаударів по Ірану посадовці говорили про ризик виснаження складів. Один із європейських посадовців на умовах анонімності зазначив, що адміністрація США може зосередитися на відновленні власних запасів.

"Було витрачено багато вогневої потужності, включаючи ракети-перехоплювачі та інші ракети.США потрібно поповнити запаси, а це означає, що Європа чи Україна можуть купувати менше", — цитує чиновників Politico.

Наразі ж для України критично важливими залишаються ракети PAC-3 до систем Patriot, які забезпечують захист від російських балістичних і крилатих ракет. Європейські країни також стикаються з дефіцитом засобів протиповітряної оборони та паралельно розвивають власні програми переозброєння, однак потребує тривалого часу.

Колишня заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко закликала оборонні підприємства пришвидшити закупівлю ключових компонентів і координувати дії між виробниками безпілотників та фахівцями з радіоелектронної боротьби. На її думку, ситуація на Близькому Сході може спровокувати перебої з постачанням комплектуючих і зміну умов на ринку вже впродовж найближчих місяців.

Як війна в Ірані впливає на мирні переговори України та РФ

Попри нові ризики, дипломатичні контакти тривають, і американські представники провели консультації з українською стороною у Женеві, а також відбулася розмова Трампа із Зеленським напередодні запланованих переговорів за участю Росії. Зокрема, Україна розраховувала на проведення наступної зустрічі 5–6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії на Близькому Сході остаточне підтвердження поки відсутнє. Альтернативними локаціями можуть стати Туреччина або Швейцарія.

Водночас спроби Вашингтона активізувати мирний процес, зокрема шляхом санкцій проти російського енергетичного сектору, поки не дали прориву. Так, диктатор Володимир Путін й надалі не демонструє готовності до швидкого компромісу, а Росія продовжує масовані удари по українській території. За даними Інститут вивчення війни, лише за одну ніч наприкінці лютого російські сили застосували понад 400 безпілотників і десятки ракет, більшість з яких українська ППО змогла перехопити.

Як пише Politico, події на Близькому Сході вже позначилися й на європейському треку України. До прикладу, заплановану зустріч щодо подальших кроків інтеграції до ЄС було перенесено через безпекові обставини на Кіпрі. Окрім цього, Київ очікує рішень щодо фінансової підтримки та використання заморожених російських активів. А без додаткових ресурсів державний бюджет може зіткнутися з дефіцитом найближчим часом.

Водночас окремі українські парламентарі вбачають і стратегічні переваги. На їхню думку, послаблення Ірану як партнера Москви може зменшити зовнішню підтримку Росії. Проте вони визнають: якщо конфлікт США з Іраном затягнеться і не дасть швидких результатів, увага Вашингтона до українського питання може знизитися.

До цього видання The Wall Street Journalписало, що Іран різко посилив атаки безпілотниками по країнах Перської затоки та фактично повторює тактику, яку Росія застосовує у війні проти України.

Також Фокус писав, що Зеленський запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих фахівців зі збиття іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на перемир'я у війні проти України.