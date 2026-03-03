Трамп смещает фокус на конфликт с Ираном: в Politico объяснили, какие последствия это будет иметь для Украины

Военная кампания США против Ирана может изменить баланс внимания Вашингтона и повлиять на поддержку Украины в войне с Россией. Учитывая недавние события, сейчас в Европе растет беспокойство, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке скажется как на темпах мирных усилий, так и на поставках критически важного вооружения Киеву.

Как говорится в материале Politico, европейские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа может постепенно сместить фокус с российско-украинской войны на новую военную операцию против Ирана. По их оценкам, вопрос не только в политическом внимании, но и в ресурсах, поскольку активные боевые действия на Ближнем Востоке требуют значительных объемов ракет и техники, а это в свою очередь сокращает доступные запасы для партнеров США.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для Киева сохранение стабильных поставок современных систем вооружения является вопросом безопасности и жизни. Он признал, что в случае длительного противостояния между США и Ираном риски для оборонных поставок возрастут. В то же время Украина рассчитывает усилить собственное производство и удержать внутреннее финансирование оборонного сектора.

Зато лидер США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться несколько недель, однако не исключил и более длинного сценария. И все же, по мнению аналитиков, эта эскалация способна перерасти в более широкий конфликт с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности и стратегических приоритетов США.

"Как можно обвинить Трампа в том, что он проводит политику или рассматривает возможность возобновления усилий по ограничению россиян в Украине, если он только что открыл еще один фронт в потенциальной войне? Так же, если вы собираетесь выпустить много оборудования и техники в регион, у вас не будет запасов", — заметил представитель лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Эд Арнольд.

По его же словам, интенсивное использование перехватчиков и другого вооружения уменьшает резервы, а это в конечном итоге влияет на экспорт и военную помощь союзникам.

И все же в Вашингтоне еще до начала авиаударов по Ирану чиновники говорили о риске истощения складов. Один из европейских чиновников на условиях анонимности отметил, что администрация США может сосредоточиться на восстановлении собственных запасов.

"Было потрачено много огневой мощи, включая ракеты-перехватчики и другие ракеты. США нужно пополнить запасы, а это означает, что Европа или Украина могут покупать меньше", — цитирует чиновников Politico.

Сейчас же для Украины критически важными остаются ракеты PAC-3 к системам Patriot, которые обеспечивают защиту от российских баллистических и крылатых ракет. Европейские страны также сталкиваются с дефицитом средств противовоздушной обороны и параллельно развивают собственные программы перевооружения, однако это требует длительного времени.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко призвала оборонные предприятия ускорить закупку ключевых компонентов и координировать действия между производителями беспилотников и специалистами по радиоэлектронной борьбе. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать перебои с поставками комплектующих и изменение условий на рынке уже в течение ближайших месяцев.

Как война в Иране влияет на мирные переговоры Украины и РФ

Несмотря на новые риски, дипломатические контакты продолжаются, и американские представители провели консультации с украинской стороной в Женеве, а также состоялся разговор Трампа с Зеленским накануне запланированных переговоров с участием России. В частности, Украина рассчитывала на проведение следующей встречи 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке окончательное подтверждение пока отсутствует. Альтернативными локациями могут стать Турция или Швейцария.

В то же время попытки Вашингтона активизировать мирный процесс, в частности путем санкций против российского энергетического сектора, пока не дали прорыва. Так, диктатор Владимир Путин и в дальнейшем не демонстрирует готовности к быстрому компромиссу, а Россия продолжает массированные удары по украинской территории. По данным Института изучения войны, только за одну ночь в конце февраля российские силы применили более 400 беспилотников и десятки ракет, большинство из которых украинская ПВО смогла перехватить.

Как пишет Politico, события на Ближнем Востоке уже сказались и на европейском треке Украины. К примеру, запланированная встреча относительно дальнейших шагов интеграции в ЕС была перенесена из-за обстоятельств безопасности на Кипре. Кроме этого, Киев ожидает решений по финансовой поддержке и использованию замороженных российских активов. А без дополнительных ресурсов государственный бюджет может столкнуться с дефицитом в ближайшее время.

В то же время отдельные украинские парламентарии видят и стратегические преимущества. По их мнению, ослабление Ирана как партнера Москвы может уменьшить внешнюю поддержку России. Однако они признают: если конфликт США с Ираном затянется и не даст быстрых результатов, внимание Вашингтона к украинскому вопросу может снизиться.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что Иран резко усилил атаки беспилотниками по странам Персидского залива и фактически повторяет тактику, которую Россия применяет в войне против Украины.

Также Фокус писал, что Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбиванию иранских беспилотников, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на перемирие в войне против Украины.