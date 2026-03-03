Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в чрезмерных поставках оружия Украине и заявил, что это ослабило запасы вооружений Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что поставки не были компенсированы пополнением запасов, что, по его мнению, может снизить готовность армии США.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что США имеют рекордные запасы боеприпасов среднего и высокого класса, способные обеспечивать длительные и эффективные военные операции.

Более того, в своей заметке он раскритиковал действия администрации Байдена, утверждая, что сотни миллиардов долларов были потрачены на поддержку Украины без восстановления запасов высококачественного оружия.

Публикация Дональда Трампа в Truth Social Фото: Скриншот

"В самом высоком смысле, у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотим быть. Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все пи-третьим Барнуму (Зеленскому!) из Украины — сотни миллиардов долларов — и, хотя он отдал так много сверхвысококачественного оружия (БЕСПЛАТНО!), он не побеспокоился его заменить", — написал чиновник в своем посте.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что он продолжает укреплять армию и поддерживать боеспособность США, оставляя страну готовой к любым военным вызовам.

"К счастью, я восстановил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты укомплектованы и готовы к ПОБЕДЕ, ВЕЛИКОЙ", — добавил он.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, длительное обострение на Ближнем Востоке может повлиять на объемы международной военной помощи Украине, однако пока поставки оружия остаются стабильными. В то же время украинская власть усиливает собственное оборонное производство и обеспечивает финансирование оборонного сектора на случай затяжного конфликта.

Также издание Politico писало, что военная кампания США против Ирана может отвлечь внимание Вашингтона от украинского фронта и создать риски для поставок современного оружия Киеву. В частности, европейские чиновники и украинские власти опасаются, что активные боевые действия на Ближнем Востоке уменьшат доступные запасы вооружения. В то же время дипломатические контакты продолжаются, но из-за конфликта смещаются сроки переговоров и финансовой поддержки, что создает дополнительные вызовы для оборонного сектора Украины.