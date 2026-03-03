Путин "потерпел неудачу": Зеленский рассказал о провале наступления РФ и рисках из-за войны в Иране

Президент Украины заявил, что Россия не достигла поставленных целей во время зимнего наступления, однако новая эскалация на Ближнем Востоке может создать для Киева дополнительные вызовы безопасности. Прежде всего речь идет о риске сокращения или задержки поставок систем ПВО и ракет, необходимых для защиты украинского неба.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, события вокруг Ирана непосредственно влияют на стратегическую среду, в которой Украина ведет войну против России.

Удары по Ирану: стратегическое давление на союзника Москвы или новый вызов для Киева

Глава государства назвал атаки на иранские военные объекты оправданными, поскольку Тегеран поставляет России значительные объемы вооружения, в том числе беспилотники и ракеты. В то же время он признал, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может привести к перераспределению американских оборонных ресурсов.

Зеленский напомнил о ситуации в июне 2025 года, когда во время 12-дневной эскалации между Израилем и Ираном поставки ракет Украине были замедлены. По его словам, сейчас существует риск повторения подобного сценария, если системы Patriot и другие средства противоракетной обороны понадобятся США и их союзникам для защиты собственных интересов в регионе.

"Да, Израиль тогда подвергся атаке со стороны Ирана, и программы доставки ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может произойти снова", — рассказал чиновник.

Он также подчеркнул, что не видит тождества между российским вторжением в Украину и операциями США и Израиля против Ирана, поскольку характер и предпосылки этих конфликтов принципиально разные.

"Они атакуют режим, который хочет создать атомную бомбу. С другой стороны, в Украину вторглись наземные войска: в течение 12 лет Россия пыталась оккупировать нас силой. В иранском сценарии я вижу серьезную проблему с продолжением войны. Если они не будут разговаривать друг с другом, количество смертей среди гражданского населения будет расти", — пояснил Зеленский.

Путин слабее, чем кажется: о потерях РФ и провале зимнего наступления

Кроме того, в этом интервью, президент охарактеризовал главу Кремля Владимир Путин как слабого союзника Ирана, а также добавил, что Москва демонстрирует поддержку скорее риторически, чем практически. Он предположил, что Россия могла передать Тегерану часть вооружений, включая беспилотники типа "Шахед", производство которых сейчас налажено на российских предприятиях по иранской лицензии.

Зеленский заявил, что российская армия ежемесячно теряет до 35 тысяч военных. По его оценке, даже масштабная мобилизация не обеспечивает рост численности сил, поскольку потери фактически равны количеству новобранцев. Он убежден, что реальный переговорный процесс начнется только тогда, когда военный потенциал России начнет уменьшаться.

Отдельно президент подчеркнул, что зимняя кампания РФ не достигла стратегических целей, а попытки дестабилизировать Украину через удары по энергетической инфраструктуре не привели к внутреннему расколу. С начала года, по его словам, украинские силы вернули под контроль 460 квадратных километров территории.

Почему Украина не отдаст Донбасс в обмен на "мир"

Зеленский сообщил, что трехсторонние консультации с участием США остаются в повестке дня. Среди возможных площадок для переговоров он назвал Женеву, Австрию, Ватикан или Турцию.

В то же время переговорный процесс зашел в тупик в вопросе территориального контроля и гарантий безопасности. По словам президента, Украина согласилась рассмотреть вариант замораживания линии фронта как компромиссное предложение американской стороны. Однако Москва настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса.

Глава государства категорически отверг возможность обмена территориями. Он заявил, что не оставит Донбасс и сотни тысяч граждан Украины, которые там проживают. Также он подчеркнул, что Россия не может определять, будут ли на территории Украины размещены иностранные войска, особенно учитывая участие в войне военных из Северной Кореи на стороне РФ.

Сотрудничество с Европой в производстве дронов

Президент подчеркнул, что Украина фактически защищает не только себя, но и европейский континент. Он выступил за расширение оборонного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий, и предложил модель совместной обороны, предусматривающую создание систем сдерживания с активным использованием дронов.

По его словам, Европа имеет достаточный экономический потенциал, однако ее военно-промышленный комплекс пока не способен полностью заменить поддержку США. Одним из решений он назвал лицензирование производства американского вооружения в европейских странах и в Украине.

Комментируя позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно возобновления работы нефтепровода "Дружба", Зеленский заявил, что объект неоднократно подвергался российским обстрелам, а его ремонт возможен только после прекращения боевых действий.

В то же время он положительно оценил взаимодействие с премьер-министром Италии Джорджа Мелони, а также пояснил, что Рим последовательно поддерживает Украину.

Выборы после войны и ответ на критику относительно коррупции

Зеленский подтвердил, что выборы в Украине могут состояться только после завершения войны, а не во время временного перемирия. Вопрос своего участия в будущей кампании он оставил открытым.

"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; посмотрю, чего хотят украинцы", — отметил он.

Относительно упреков в недостаточной борьбе с коррупцией президент заявил, что в Украине созданы независимые антикоррупционные институты, которые имеют полномочия проводить расследования и привлекать виновных к ответственности.

Напомним, издание Politico писало, что военная операция США против Ирана может отвлечь внимание Вашингтона от Украины и повлиять на поставки вооружения. Из-за этого Киев рискует получить меньше систем ПВО и ракет для защиты своего неба.

Более того, в социальных сетях Дональд Трамп опубликовал пост, где обвинил администрацию Джо Байдена в чрезмерных поставках оружия Украине и заявил, что это ослабило запасы вооружений Соединенных Штатов.