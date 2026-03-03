"Я этого не потерплю": ВСУ не покинут Донбасс несмотря на давление РФ в мирном процессе, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera объяснил, что не собирается покидать Донбасс и около 200 тысяч человек, которые там проживают, несмотря на давление России и предложения обмена территориями в мирных переговорах. Отступление украинских войск из этого региона, по его оценке, открыло бы врагу путь к центральным районам страны, что делает такой вариант недопустимым.

Донбасс, по словам президента, имеет стратегическое оборонное значение для Украины, поскольку именно там расположены ключевые опорные пункты, которые гарантируют безопасность всего государственного пространства. В частности, уход из региона создал бы полную свободу действий для российских войск и поставил под угрозу стабильность страны. Поэтому любые предложения по обмену территориями Киев считает неприемлемыми.

"Почему я должен это делать? Потому что Путин навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", — отметил он.

В этом же интервью он рассказал о сложностях переговорного процесса. Так, Зеленский объяснил, что дискуссии застряли на "20-пунктном плане" и вопросе контроля над территориями. По его словам, США якобы предлагают обмен участками, тогда как Россия настаивает на выводе украинских войск с Донбасса. По мнению президента, обмен не отвечает национальным интересам, ведь оставленные территории трудно будет контролировать, а Украина стремится вернуть собственные земли.

"Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил, чтобы контролировать районы, которые мы будем оставлять: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас забрали. Почему мы должны обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашей родины", — добавил он.

Относительно гарантий безопасности для Украины, Зеленский сообщил, что США готовы предоставить их только в рамках соглашения с Россией, однако Киев не поддерживает этот пункт. Кроме того, существует готовый протокол с европейскими партнерами, который пока не подписан. Однако реализация программ восстановления страны возможна только после достижения мира.

Президент отметил, что серьезные переговоры возможны лишь после того, как российская армия начнет сокращаться. По его оценке, сейчас ее численность фактически не растет, поскольку ежемесячные потери практически равны числу новобранцев. Текущие потери достигают около 35 тысяч человек в месяц, из-за чего российская армия находится в состоянии стагнации и приближается к кризису.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что США видят решение конфликта в уступках Украины по территориям и Запорожской АЭС, но даже в случае согласия Кремль выдвинет новые требования. В интервью AFP он отметил, что как американская, так и российская стороны настаивают на выводе украинских войск из Донбасса и контроле над АЭС.

До этого глава государства уже заявлял, что Украина не рассматривает возможности выхода из контролируемой части Донецкой области, ведь это настоящая линия обороны Украины.