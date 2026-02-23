Забыть о ЗАЭС и выйти из Донбасса: Зеленский назвал главные требования США и России (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, США видят "решение вопроса" в отказе Украины от территорий и ЗАЭС в пользу России. Впрочем украинский президент отметил, что даже если Киев согласится, Кремль выдвинет новые требования.

Ход мирных переговоров и требования США и РФ к Украине Владимир Зеленский прокомментировал в интервью AFP. Он отметил, что и американская, и российская стороны требуют от украинской вывести войска из Донецкой и Луганской области и отказаться от Запорожской атомной электростанции.

"И американцы, и россияне говорят: "если вы хотите, чтобы завтра закончилась война — выйдите из Донбасса". Это правда, они так говорят. И "если вы хотите, что завтра закончилась война — забудьте о станции". Станция — это не только деньги и энергетика, это же вопрос территориальной целостности", — сказал президент.

На вопрос, почему американцы в этом вопросе фактически поддерживают российскую позицию, Зеленский ответил, что в Вашингтоне это отрицают и уверяют, что просто видят в этом выход из ситуации.

"И если мы выйдем из Донбасса, потому что этого хочет Россия, американцы дадут гарантии безопасности. Они готовы на одновременные решения. На мой взгляд, справедливо, если будут сначала гарантии безопасности — а потом мы уже с более сильной позиции сможем говорить о компромиссах с россиянами, любых, в том числе по территориям. Компромиссы там разные могут быть, я это подчеркивал американцам несколько раз", — сказал Зеленский.

По его мнению, если вопрос земли будет решен, россияне выдвинут новые требования, поскольку им нужно затягивать мирные переговоры, а не вести переговоры Украина не может и не имеет права.

"Есть шанс, что американцы дожмут россиян. И нельзя давить на нас больше, чем на россиян, потому что они — агрессоры. Это неприятно признавать, но путь короче, когда ты давишь на того, кому сложнее", — отметил украинский лидер.

Мирные переговоры: размещение миротворцев в Украине

Зеленский рассказал, что Великобритания и Франция готовы предоставить Украине по одной бригаде — по 5 000 военных — как миротворческие войска в случае достижения перемирия, а также есть сигналы об этом от некоторых других государств. При этом иностранные военные не будут размещены на первой линии обороны.

"Мы объяснили нашу позицию. Мы не разделяем нашу страну на восток и запад. Мы говорим о рисках. Где могут быть риски, где есть линия фронта. Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта", — сказал Зеленский.

Он добавил, что поляки не подтвердили свое присутствие, но если бы Польша согласилась разместить свои войска во Львове — Украине это не было бы нужно.

"Было бы лучше, если бы Польша тогда имела возможность предоставить логистику для самолетов и противовоздушной обороны. В конце концов, мы подошли бы к вопросу о том, когда военные воздушные цели могли быть сбиты с территории того или иного соседнего государства, если что-то произошло. Нас это больше интересует", — пояснил президент.

Зеленский отметил, что иностранный контингент "не хочет стоять на передовой", но украинская сторона хотела бы, чтобы миротворцы разместились возле линии фронта.

"Например, когда я говорил о линии фронта, если бы мы говорили о Польше или наших балтийских соседях, я сказал, что понимаю, что вы не готовы с ответом прямо сейчас, но если вы скажете, что Беларусь является такой же угрозой для ваших стран, как Россия для нас, то почему ваших войск нет на передовой на границе с Беларусью, я имею в виду Украину-Беларусь? Там такой опасности нет, но для нас важно, чтобы мы там имели партнеров, на которых мы можем рассчитывать, а потом мы можем развернуть наш сильный контингент, наши сильные военные силы, в другом направлении", — отметил президент Украины.

Он также сказал, что военные Соединенных Штатов не обязательно должны участвовать в миротворческой миссии в большом количестве.

"Нет, есть противовоздушная оборона, есть координация, есть разведка, есть готовность оказать воздушную поддержку. То есть, в принципе, это уже весомые гарантии. Поэтому вопрос даже не в количестве людей. Хотя это точно не помешало бы", — пояснил Зеленский.

В опубликованном 20 февраля интервью агентству AFP Владимир Зеленский также говорил, что США и РФ для завершения войны требуют провести в Украине выборы.

В интервью BBC от 23 февраля Владимир Зеленский объяснял, что Украина не может уйти с Донбасса, потому что это повлечет раскол в обществе, пошатнет позиции страны и даст РФ время на восстановление сил для нового нападения. Также в этом интервью президент Украины говорил, что Владимир Путин начал Третью мировую войну, и его необходимо остановить.