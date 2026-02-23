Путин начал Третью мировую войну, и его необходимо остановить, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал интервью ВВС, в котором рассказал, как можно остановить главу Кремля, сообщив, что Украина не проиграет войну с Россией. Но для этого нужна помощь союзников.

Интервью журналистам ВВС президент Украины дал на минувших выходных в Киеве, пообщавшись с журналистом Джереми Боуэном. Зеленский сказал, что Путин уже начал Третью мировую войну, и единственным ответом было оказание на него сильного военного и экономического давления, чтобы заставить его отступить: "Я считаю, что Путин уже начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить... Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя сами", отметил президент Украины.

Он был категорически против того, чтобы платить цену за соглашение о прекращении огня, которого требует Владимир Путин, а именно — вывод войск со стратегически важных территорий, которые России не удалось захватить, несмотря на гибель десятков тысяч солдат. Зеленский против того, чтобы передавать России 20% восточной части Донецкой области, которые она не контролирует — ряд городов, которые Украина называет "крепостями", — а также дополнительные земли в Херсонской и Запорожской области. И по его мнению это не является "разумным решением", как считает президент США Дональд Трамп, который предпочитает давить на Украину, а не на страну-агрессора.

"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", - сказал Зеленский, отметив, что этого будет недостаточно для Путина и просто даст ему передышку.

"Вероятно, на какое-то время это его удовлетворит… ему нужна пауза… но, как говорят наши европейские партнеры, ему может потребоваться от трех до пяти лет. На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за пару лет. Куда он отправится дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжить войну, — это факт", - считает президент Украины.

И отвечая аналитикам, которые считают, что Украина не сможет выиграть войну, Зеленский спрашивает: "Где вы сейчас? Сегодня вы в Киеве, в столице нашей родины, в Украине. Я очень благодарен за это. Проиграем ли мы? Конечно, нет, ведь мы боремся за независимость Украины".

Он считает, что победа означает восстановление нормальной жизни украинцев и прекращение убийств. Но более широкое понимание победы, которое он представил, сводилось к глобальной угрозе, которая исходит от Путина: "Я считаю, что остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира. Потому что Путин не остановится на Украине".

И Зеленский уверен, что когда-нибудь Украина сможет вернуть себе свои земли: "Мы это сделаем. Это совершенно ясно. Это лишь вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия велика, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не будет достаточно людей, вы будете их терять. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего".

Но для этого потребуется помощь партнеров в поставках оружия: "На данный момент это невозможно, но возвращение к справедливым границам 1991 года, несомненно, является не только победой, но и справедливостью. Победа Украины – это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира – это возвращение всех наших земель".

Речь в интервью также зашла о президенте США, который критиковал Зеленского в феврале 2025 года, называя его "диктатором" и повторяя заявления Кремля. На вопрос, доверяет ли президент Украины своему американскому коллеге, который так часто меняет свое мнение, Зеленский рассмеялся.

"Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все. Речь идет не только о президенте Трампе, мы говорим об Америке. Все мы — президенты на соответствующие сроки. Нам нужны гарантии, например, на 30 лет. Политическая элита изменится, лидеры изменятся. Речь идет не только о президентах. Конгресс необходим. Потому что президенты меняются, но институты остаются неизменными", - сказал он, отметив, что эти гарантии безопасности должны быть обеспечены, прежде чем он сможет рассмотреть другое требование Америки — требование США о проведении всеобщих выборов в Украине к лету, повторяя еще один тезис России о том, что Зеленский является нелегитимным президентом. Трамп не требовал выборов в России, где Путин впервые стал лидером в последний день XX века.

Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли он снова баллотироваться, когда бы ни состоялись выборы: "Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться".

Выборы должны были состояться в 2024 году, но их нельзя было провести в условиях военного положения, введенного после полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что проведение отложенных выборов технически возможно, если у них будет время изменить закон, позволяющий их провести. Но сначала ему нужны гарантии безопасности для Украины: "Если это условие для прекращения войны, давайте это сделаем. Я сказал: "Честно говоря, вы постоянно поднимаете вопрос о выборах". Я сказал партнерам: "Вам нужно решить одно: вы хотите избавиться от меня или хотите провести выборы? Если вы хотите провести выборы (даже если вы пока не готовы сказать мне об этом честно), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы украинский народ признал, прежде всего. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы".

Последним пунктом в его списке является разрешение на производство американского оружия по лицензии, включая зенитные ракеты Patriot.

"Сегодня речь идет о противовоздушной обороне. Это самая сложная проблема. К сожалению, наши партнеры до сих пор не предоставляют нам лицензии на собственное производство систем, например, систем Patriot или даже ракет для уже имеющихся у нас систем. Пока нам не удалось добиться в этом успеха", - пожаловался он, отметив, что не знает, почему партнеры все еще против этого.

Интервью Владимир Зеленский закончил предположением, что Путину рано или поздно придется закончить войну: "Он не хочет, но нежелание не означает, что он не захочет".

