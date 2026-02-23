Путін почав Третю світову війну, і його необхідно зупинити, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю ВВС, у якому розповів, як можна зупинити очільника Кремля, повідомивши, що Україна не програє війну з Росією. Але для цього потрібна допомога союзників.

Інтерв'ю журналістам ВВС президент України дав минулими вихідними в Києві, поспілкувавшись із журналістом Джеремі Боуеном. Зеленський сказав, що Путін уже розпочав Третю світову війну, і єдиною відповіддю було чинення на нього сильного військового та економічного тиску, щоб змусити його відступити: "Я вважаю, що Путін уже почав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити... Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити життя, яке люди обрали для себе самі", зазначив президент України.

Він був категорично проти того, щоб платити ціну за угоду про припинення вогню, якої вимагає Володимир Путін, а саме — виведення військ зі стратегічно важливих територій, які Росії не вдалося захопити, незважаючи на загибель десятків тисяч солдатів. Зеленський проти того, щоб передавати Росії 20% східної частини Донецької області, які вона не контролює, — низку міст, які Україна називає "фортецями", — а також додаткові землі в Херсонській і Запорізькій області. І на його думку це не є "розумним рішенням", як вважає президент США Дональд Трамп, який вважає за краще тиснути на Україну, а не на країну-агресора.

"Я дивлюся на це по-іншому. Я не розглядаю це просто як землю. Я бачу це як ослаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що цей "відхід" розколе наше суспільство", — сказав Зеленський, зазначивши, що цього буде недостатньо для Путіна і просто дасть йому перепочинок.

"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... але, як кажуть наші європейські партнери, йому може знадобитися від трьох до п'яти років. На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за кілька років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити війну, — це факт", — вважає президент України.

І відповідаючи аналітикам, які вважають, що Україна не зможе виграти війну, Зеленський запитує: "Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, в Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми? Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України".

Він вважає, що перемога означає відновлення нормального життя українців і припинення вбивств. Але ширше розуміння перемоги, яке він представив, зводилося до глобальної загрози, що виходить від Путіна: "Я вважаю, що зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України — це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні".

І Зеленський упевнений, що коли-небудь Україна зможе повернути собі свої землі: "Ми це зробимо. Це абсолютно ясно. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви будете їх втрачати. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого".

Але для цього знадобиться допомога партнерів у постачанні зброї: "Наразі це неможливо, але повернення до справедливих кордонів 1991 року, безсумнівно, є не тільки перемогою, а й справедливістю. Перемога України — це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу — це повернення всіх наших земель".

Мова в інтерв'ю також зайшла про президента США, який критикував Зеленського в лютому 2025 року, називаючи його "диктатором" і повторюючи заяви Кремля. На запитання, чи довіряє президент України своєму американському колезі, який так часто змінює свою думку, Зеленський розсміявся.

"Я не диктатор, і я не починав війну, ось і все. Йдеться не тільки про президента Трампа, ми говоримо про Америку. Усі ми — президенти на відповідні терміни. Нам потрібні гарантії, наприклад, на 30 років. Політична еліта зміниться, лідери зміняться. Йдеться не тільки про президентів. Конгрес необхідний. Тому що президенти змінюються, але інститути залишаються незмінними", — сказав він, зазначивши, що ці гарантії безпеки мають бути забезпечені, перш ніж він зможе розглянути іншу вимогу Америки — вимогу США про проведення загальних виборів в Україні до літа, повторюючи ще одну тезу Росії про те, що Зеленський є нелегітимним президентом. Трамп не вимагав виборів у Росії, де Путін уперше став лідером в останній день XX століття.

Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи буде він знову балотуватися, коли б не відбулися вибори: "Я можу балотуватися, а можу і не балотуватися".

Вибори мали відбутися 2024 року, але їх не можна було провести в умовах воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський заявив, що проведення відкладених виборів технічно можливе, якщо вони матимуть час змінити закон, що дозволяє їх провести. Але спочатку йому потрібні гарантії безпеки для України: "Якщо це умова для припинення війни, давайте це зробимо. Я сказав: "Чесно кажучи, ви постійно порушуєте питання про вибори". Я сказав партнерам: "Вам потрібно вирішити одне: ви хочете позбутися мене чи хочете провести вибори? Якщо ви хочете провести вибори (навіть якщо ви поки що не готові сказати мені про це чесно), то проведіть ці вибори чесно. Проведіть їх так, щоб український народ визнав, насамперед. І ви самі повинні визнати, що це легітимні вибори".

Останнім пунктом у його списку є дозвіл на виробництво американської зброї за ліцензією, включно із зенітними ракетами Patriot.

"Сьогодні йдеться про протиповітряну оборону. Це найскладніша проблема. На жаль, наші партнери досі не надають нам ліцензії на власне виробництво систем, наприклад, систем Patriot або навіть ракет для вже наявних у нас систем. Поки що нам не вдалося домогтися в цьому успіху", — поскаржився він, зазначивши, що не знає, чому партнери все ще проти цього.

Інтерв'ю Володимир Зеленський закінчив припущенням, що Путіну рано чи пізно доведеться закінчити війну: "Він не хоче, але небажання не означає, що він не захоче".

